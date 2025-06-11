Какую пенсию смогут получить те, кто имеют 45 лет стажа в 2025
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При соблюдении определенных условий их пенсия может превысить 16 тысяч гривен
Украинцы могут выходить на пенсию, как только им исполнится 60 лет. Однако они могут по собственному желанию продолжить работать и приобретать дополнительные годы страхового стажа.
"Телеграф" решил узнать, какой ожидается пенсия у человека, который решит выходить в 65 лет с 45 годами страхового стажа при разных размерах зарплаты — от 8 до 25 тысяч гривен. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.
При условии, если пенсионеру в 2025 году исполнилось 65 лет и у него 45 лет стажа и зарплата в 8 тысяч гривен, то его выплата на отдыхе на общих условиях составит 5304 гривны.
В случае, когда его ежемесячный доход составляет 15 тысяч гривен, то пенсионное начисление будет не более 9790 гривен.
Если заработная плата 65-летнего украинца составляет 25 тысяч гривен, то при 45 годах стажа его пенсия будет 16199 гривен.
Заметим, что суммы пенсий в пенсионном калькуляторе могут отличаться от фактических при оформлении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько пенсии будет у мужчины в 2025 году, если он работает с 18 лет.