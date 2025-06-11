Какую пенсию смогут получить те, кто имеют 45 лет стажа в 2025

При соблюдении определенных условий их пенсия может превысить 16 тысяч гривен

Украинцы могут выходить на пенсию, как только им исполнится 60 лет. Однако они могут по собственному желанию продолжить работать и приобретать дополнительные годы страхового стажа.

"Телеграф" решил узнать, какой ожидается пенсия у человека, который решит выходить в 65 лет с 45 годами страхового стажа при разных размерах зарплаты — от 8 до 25 тысяч гривен. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

При условии, если пенсионеру в 2025 году исполнилось 65 лет и у него 45 лет стажа и зарплата в 8 тысяч гривен, то его выплата на отдыхе на общих условиях составит 5304 гривны.

В случае, когда его ежемесячный доход составляет 15 тысяч гривен, то пенсионное начисление будет не более 9790 гривен.

Если заработная плата 65-летнего украинца составляет 25 тысяч гривен, то при 45 годах стажа его пенсия будет 16199 гривен.

Заметим, что суммы пенсий в пенсионном калькуляторе могут отличаться от фактических при оформлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько пенсии будет у мужчины в 2025 году, если он работает с 18 лет.