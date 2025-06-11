Тарифы на свет вырастут в одном случае: нардеп назвал причину

Но выход есть

Украина потребляет на треть меньше электричества, чем до полномасштабного вторжения. В результате войны были повреждены критические объекты, а если ремонты будут оплачиваться из-за повышения тарифов — это ляжет на людей.

Об этом сказал Алексей Кучеренко в эфире Вечер.LIVE. Он рассказал, что можно сделать вместо этого.

"Если брать по тарифам, это ляжет на нас, это неправильно в этой ситуации, поэтому это должен быть специальный фонд восстановления энергетики, который бы контролировался и западными структурами, потому что они доноры, они имеют право контроля однозначно, но безусловно и украинской стороны, чтобы они контролировали, как это восстановление происходит. Так бы должно быть сделано", — сказал он.

Кучеренко также добавил, что здесь есть еще тонкий момент, которые были повреждены. По его словам, если это повреждены государственные компании, то понятно, что должно платить государство.

"А вот частные, когда страдают, здесь полемика была, за чей счет. Но я все же считаю, что если это война, это должно однозначно за счет государства обеспечиваться. Это оперативное государство через внешнюю грантовую помощь должно обеспечить энергетические объекты от повреждений и соответственно делать ремонты", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, что повышение коммунальных тарифов пока не предполагается. Однако ситуация с ценой оплаты за газ, свет и воду будут зависеть от ситуации на фронте.