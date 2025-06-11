Чтобы зимой было тепло - готовь деньги на коммуналку летом. Сколько будут платить украинцы осенью

На цены может повлиять Россия и ее удары по Украине

Повышение коммунальных тарифов пока не предполагается. Однако ситуация с ценой оплаты за газ, свет и воду будут зависеть от ситуации на фронте.

Об этом сообщил на сайте "Главреда" председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, хотя правительство уже анонсировало, что не будут расти в новом отопительном сезоне, ситуация остается нестабильной.

Все зависит от ситуации на фронте и интенсивности российских обстрелов. Он привел пример.

"Ведь после успешной атаки СБУ на российские аэродромы в РФ обещают массированные бомбардировки Украины, в частности объектов энергетики. Если российские обстрелы нанесут существенный ущерб нашей энергосистеме, для ее восстановления (просто чтобы мы были со светом и теплом) понадобятся дополнительные средства, а эти расходы не были предусмотрены в бюджете-2025", — говорится в сообщении.

Это может привести к повышению тарифов или росту государственного долга. Соответственно, окончательная стоимость газа, света, тепла и воды в платежках осенью и зимой напрямую будет зависеть от того, будут ли массированы атаки на энергетическую систему Украины и какими будут их последствия.

"А так пока анонсов от правительства о поднятии тарифов с определенной даты не было", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что жителям одной из областей второй раз за полгода подняли тариф на вывоз мусора.