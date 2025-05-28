Сюрпризов с коммунальными не будет? Как будем платить за газ, свет и воду с 1 июня
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На каком уровне останутся цены
Оплачивать коммунальные услуги украинцы обязаны ежемесячно. И как только начинается новый месяц, украинцы задаются вопросом: вырастут ли цены на коммунальные услуги с 1 июня?
"Телеграф" расскажет, какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 июня 2025 года. Речь идет за газ, водоснабжение и электроэнергию.
Сколько платить за газ
Какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 июня 2025 года, нельзя обсуждать без упоминания о газе.
Лето 2025 начнется без пересмотра стоимости газа. Поскольку Нафтогаз Украины, обеспечивающий газом большинство бытовых потребителей, будет удерживать тариф на уровне 7,96 грн/кубометр.
Эта цена будет действовать до 30 апреля 2026 года.
Другие поставщики также не меняли цены. Украинцы за июнь будут платить от 7,79 грн до 9,99 грн/кубометр в зависимости от газоснабжающей компании.
Обратите внимание, что украинцам начала поступать третья платежка за газ. Что это такое, зачем и когда платить – читайте в материале "Телеграф" по ссылке.
Электроэнергия выращена в цене или нет
Цены на электроэнергию с 1 июня 2025 останутся неизменными. Поскольку Кабмин принял постановление, согласно которому украинцы будут продолжать платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн/кВт-час. Данное решение будет действовать до конца октября 2025 года.
Следовательно, в июне украинцы будут платить столько же, сколько и в предыдущие месяцы.
Напомним, что для владельцев двухзонных счетчиков действуют пониженные ночные тарифы: с 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии составляет 2,16 грн/кВт-час.
Также есть льготы для домохозяйств с электроотоплением:
- за потребление до 2 000 кВт∙ч в месяц – 2,64 грн/кВт∙ч ;
- свыше 2 000 кВт∙ч – 4,32 грн/кВт∙ч за превышение лимита.
Какая цена за водоснабжение в июне
Украинцев, интересующихся, какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 июня 2025 года, в том числе на воду, можно успокоить – существенных изменений в платежках за водоснабжение с 1 июня не предусмотрено.
Пока не планируется повышение тарифов на уровне Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
То есть в счетах за коммуналку с 1 июня тарифы на воду останутся на том же уровне, что было по состоянию на 24 февраля 2022 года.
В некоторых общинах местные власти могут повышать тарифы самостоятельно, без согласования с НКРЭКУ. Поэтому стоимость услуги может отличаться в зависимости от региона.
Для того чтобы узнать точную сумму в платежке за коммуналку с 1 июня, украинцам следует обращаться непосредственно к своим поставщикам.
Поэтому тарифы на коммунальные услуги с 1 июня не претерпят изменений. На общегосударственном уровне стоимость электроэнергии, газа и водоснабжения не изменится, но может отличаться локально.
Ранее "Телеграф" писал, что украинские документы для использования за границей должны иметь апостиль. Стоимость его проставления не изменялась с 2003 года и резко выросла с 3 мая 2025 года.