Не только обстрелы: какие скрытые опасности ждут украинскую энергосистему летом и стоит ли покупать генератор

Есть и положительные прогнозы по поводу летних отключений

Лето в Украине обычно считается критическим для энергосистемы. После массированных атак прошлых лет страна всё ещё восстанавливает свою энергетическую инфраструктуру, а вместе с этим растёт спрос на электроэнергию — не только из-за высокой температуры, но и из-за ограниченной способности атомной генерации работать в полном объёме. И снова появляются вопросы: будут ли отключения, насколько стабильна ситуация, и стоит ли уже сейчас покупать генератор.

"Телеграф" выяснил, в каком состоянии сейчас находится энергетическая система Украины, какие существуют риски и стоит ли сейчас тратить деньги на генераторы.

Состояние украинской энергосистемы на начало лета 2025 года

Несмотря на единичные атаки на энергетические объекты, сфокусированных волн ударов России по энергетической инфраструктуре пока не наблюдается. Об этом на брифинге заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, ситуация сложна лишь в отдельных точках — в частности, есть повреждения в Киеве и на юге Украины, особенно вблизи линии фронта. Однако в целом эти удары носят либо локальный, либо случайный характер и не несут системной угрозы энергосистеме.

Как отметил Харченко, в лето 2025 года Украина входит в значительно лучшем состоянии, чем в прошлом году. Была восстановлена значительная часть мощностей, более чётко сформированы графики ремонтов, чтобы предотвратить перегрузку и своевременно реагировать на угрозы. Кроме того, активно развивается новая генерация, что позволяет сбалансировать систему даже в случае осложнений.

Отдельную роль, по мнению эксперта, играют изменения, произошедшие "за счётчиком" — на уровне потребителей. Речь идёт о массовой установке частных источников генерации и энергоэффективных решениях, которые стали распространённым явлением среди бизнеса и населения. Именно эти индивидуальные инициативы уже сейчас частично компенсируют дефицит в системе.

"Я не ожидаю никаких ограничений в этом году, если не начнутся массированные атаки по энергетической инфраструктуре", — подчеркнул Харченко. По имеющимся расчётам, ограничений для бытовых потребителей не предвидится, а вероятность ограничений для бизнеса оценивается как низкая. В то же время он признал, что полностью предсказать ситуацию невозможно: часть информации о состоянии энергосистемы засекречена, а аналитики часто вынуждены работать с косвенными данными. Если не масштабных атак страна имеет все шансы пережить лето без существенных энергетических сбоев.

По состоянию на июнь украинская энергосистема формально работает стабильно. По словам врио председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта, внутреннее потребление практически полностью покрывается собственной генерацией. Весь импорт — сугубо коммерческий, он не является критически необходимым для обеспечения баланса.

"Если за скобки вынести вопрос, будут ли ракетные обстрелы, то у меня нет сомнений, что мы беспроблемно пройдём летний и осенний периоды, вовремя и качественно подготовимся к зиме", — заявил Алексей Брехт.

Энергетики напоминают, что восстановительные работы на повреждённых объектах продолжаются, а риск новых атак остаётся. Но даже если российских ударов не будет, система остаётся уязвимой к другим вызовам — в частности, к погодным аномалиям, сезонным пикам потребления и плановым остановкам блоков АЭС.

На нехватку мощности обращают внимание и в парламенте. Депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк указал на то, что летом часть атомных блоков традиционно выводится в охлаждение для технического обслуживания. Из-за этого в пиковые периоды в отдельных регионах может возникать дефицит. Вечерние часы, особенно в жару, когда нагрузка на сеть резко возрастает, остаются зоной риска. На этом же акцентировал внимание депутат Алексей Кучеренко, который убеждён: энергосистема фактически балансирует на грани. У Украины нет профицита мощности, поэтому даже без обстрелов возможны локальные отключения — временные, хаотичные, связанные с резкими колебаниями потребления или авариями.

Стоит ли тратить деньги на генераторы?

Вопрос покупки генератора — это не признак паники, а способ уменьшить зависимость от внешних факторов. В 2022–2023 годах рынок генераторов пережил огромный спрос, что привело к скачку цен. Сегодня ситуация иная: предложение значительно превышает спрос, цены снизились, появились скидки и расширенная линейка моделей. Но это не значит, что выбор стал проще — наоборот, многообразие часто усложняет решение.

Наиболее технически совершенными считаются инверторные генераторы. Это мини-электростанции, которые работают на основе регулятора широтно-импульсной модуляции. Они выдают стабильное напряжение, что критически важно для чувствительной техники: компьютеров, медицинских приборов, телеком-оборудования. Инверторные генераторы обычно лёгкие, портативные, некоторые модели весят до 10 кг, что позволяет их легко переносить.

Их мощность — от 1 до 3 кВт, чего вполне достаточно для автономного питания квартиры или офиса. Но и стоят они больше: новая модель среднего класса обойдётся в 18–27 тысяч гривен, тогда как бюджетные бензиновые аналоги можно найти от 8 тысяч.

Самый дешевый вариант обойдется в 8400 грн.

Бензиновые генераторы — это классические устройства с двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине. Они просты в эксплуатации, имеют различные уровни мощности — от небольших бытовых до более промышленных. Их часто используют в домах, на дачах, стройках. Их преимущество — в доступности и широком выборе. Но есть и слабые стороны: шум, необходимость в постоянном пополнении топлива, а также сложность безопасной эксплуатации в городских условиях. Для квартиры бензиновый генератор не подходит: он должен работать только на открытом воздухе, а выделение угарного газа делает его опасным в любых закрытых помещениях.

Самый дешевый бензиновый генератор будет стоить 3600 гривен

Альтернативой могут стать дизельные генераторы, которые обычно выбирают предприниматели или владельцы больших частных домов. Они дороже, тяжелее, но могут работать дольше, не перегреваясь. Дизельный генератор на 6–7 кВт стоит 70–100 тысяч гривен, и его стоит рассматривать как долгосрочное решение для системного обеспечения электроэнергией крупных объектов.

Преимущество дизельного генератора состоит в большой мощности.

Отдельного внимания заслуживают двухтопливные генераторы, которые могут работать как на бензине, так и на газе. Это удобно и позволяет адаптироваться к изменениям рынка горючего. Кроме того, газ, как правило, дешевле, и в случае долговременных перебоев его наличие может спасти ситуацию. Такие генераторы дороже — цена стартует от 25–30 тысяч гривен — но по универсальности они не имеют конкурентов.

Пока действуют скидки на двухтопливные генераторы

Стоит ли устанавливать генератор в квартире — вопрос сложный. Условно — нет. Все устройства, которые работают на жидком топливе (бензин, дизель, газ), должны быть установлены на улице. Исключений не существует. Альтернативой может стать только аккумуляторная электростанция — портативная батарея, которую можно заряжать от сети, а затем питать от неё технику. Но их мощность невелика, а стоимость — часто выше, чем у обычного генератора.

Самые доступные модели начинаются от 4–6 тысяч гривен. Это компактные устройства с минимальной ёмкостью (до 300 Вт⋅ч) и выходной мощностью до 300 Вт. Их обычно хватает для зарядки смартфонов, планшетов, роутеров или освещения в течение нескольких часов. Такие станции часто покупают для "первого уровня" автономности — когда нужно перекрыть базовые бытовые потребности во время кратковременных отключений.

Маломощные зарядные станции подойдут для решения малых бытовых проблем

В среднем сегменте, в диапазоне 8–15 тысяч гривен, представлены модели с ёмкостью 400–600 Вт⋅ч и мощностью от 300 до 600 Вт. Они уже позволяют питать не только мобильные устройства, но и малые бытовые приборы — например, холодильник, ноутбук, Wi-Fi-оборудование одновременно. Этот сегмент сейчас один из самых популярных среди покупателей — благодаря балансу цены, мобильности и функциональности.

Зарядные станции среднего ценового сегмента

Высшая категория — это зарядные станции от 15 до 30 тысяч гривен, которые имеют ёмкость в пределах 700–1000 Вт⋅ч и мощность до 1000 Вт. Они могут работать несколько часов в режиме питания нескольких устройств одновременно или обеспечить стабильную работу бытовых приборов в квартире или небольшом доме.

Такие зарядные станции могут обеспечить стабильную работу дома или квартиры.

Наконец, самые крупные и мощные станции — в категории от 30 до 60 тысяч гривен — способны работать автономно десятки часов, имеют ёмкость более 1000 Вт⋅ч и выходную мощность 1,5–2,5 кВт. Такие устройства покупают либо для использования в частных домах как альтернатива бензиновым генераторам, либо для предприятий, которые хотят иметь безопасный резерв без шума и выхлопов.

Такие зарядные станции могут справиться с наибольшей нагрузкой

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с началом лета и повышением температуры в Украине выросло потребление электроэнергии. Энергетики предупреждают, что перегрузка сети может повлечь за собой временные отключения электроснабжения.