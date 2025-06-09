Чтобы не было отключений света. Энергетики обратились к украинцам с предупреждением

Мощные электроприборы можно включать только с 10:00 до 18:00

С наступлением жары и лета энергетики фиксируют в Украине увеличение потребления электроэнергии. Чрезмерная нагрузка на сеть может привести к отключению света.

Об этом сообщает "Укрэнерго". В пиковые часы следует ограничить до минимума использование мощных электроприборов.

"Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 9 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу. Причины — традиционный рост энергопотребления в начале недели, а также облачная погода в нескольких регионах, что обуславливает более низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций", — говорится в сообщении.

Кроме того, 8 июня вечером также был зафиксирован суточный максимум потребления. Поэтому энергетики напоминают, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", — говорят в "Укрэнерго".

Какие электроприборы лучше не включать:

Электрическая плита 3-8 кВт;

Духовой шкаф (электро) 2–3,5 кВт;

Бойлер (водонагреватель) 1,5-3 кВт;

Стиральная машина 2-2,5 кВт;

Посудомоечная машина 1,5–2,5 кВт;

Кондиционер (настенный) 1,5-3 кВт;

Электрочайник 1,5-2,2 кВт;

Микроволновая печь 0,8-2 кВт;

Фен для волос 1,5-2,4 кВт;

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