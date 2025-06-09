Чтобы не было отключений света. Энергетики обратились к украинцам с предупреждением
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Мощные электроприборы можно включать только с 10:00 до 18:00
С наступлением жары и лета энергетики фиксируют в Украине увеличение потребления электроэнергии. Чрезмерная нагрузка на сеть может привести к отключению света.
Об этом сообщает "Укрэнерго". В пиковые часы следует ограничить до минимума использование мощных электроприборов.
"Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 9 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу. Причины — традиционный рост энергопотребления в начале недели, а также облачная погода в нескольких регионах, что обуславливает более низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций", — говорится в сообщении.
Кроме того, 8 июня вечером также был зафиксирован суточный максимум потребления. Поэтому энергетики напоминают, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", — говорят в "Укрэнерго".
Какие электроприборы лучше не включать:
- Электрическая плита 3-8 кВт;
- Духовой шкаф (электро) 2–3,5 кВт;
- Бойлер (водонагреватель) 1,5-3 кВт;
- Стиральная машина 2-2,5 кВт;
- Посудомоечная машина 1,5–2,5 кВт;
- Кондиционер (настенный) 1,5-3 кВт;
- Электрочайник 1,5-2,2 кВт;
- Микроволновая печь 0,8-2 кВт;
- Фен для волос 1,5-2,4 кВт;
Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть ли риски отключений летом в Украине и как изменились цены на технику для блэкаутов.