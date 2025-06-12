"Делает огромную ошибку". Как и для чего Запад сменит стратегию в войне с Украиной, рассказал Чалый

Есть фактор, который усилит Россию даже при условии заключения мира с Украиной

В настоящее время Европа начинает менять свою стратегию в отношении и Украины, и США. Ведь в ЕС понимают насколько реальна угроза дня них со стороны России.

Об этом рассказал украинский дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Эспрессо". По его словам, даже в НАТО уже не отрицают возможность нападения Кремля на страну-члена.

Чалый подчеркнул, что уже сам генсекретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос, будет ли прекращение огня в Украине говорить, о том, что глава РФ Владимир Путин готов ударить по Альянсу, сказал: "Да".

"Получается, чем дольше Украина держится, тем выгоднее это для стран НАТО. Европейцы снова испугались, когда американцы начали выходить. И уже серьезные люди начали говорить о не том, что Россия нападет в 2029, а через два года", — добавляет дипломат.

Однако, по его словам, не следует Россию подгонять под какие-то рамки и стандарты, ведь они для нее не работают. Потому что еще в 2022 году говорили, что Путина остановит гибель солдат, но она не остановила, то есть и в плане нападения на Европу мало, что может остановить Кремль.

Чалый говорит, что основное изменение стратегии НАТО и ЕС — это то, что они наконец-то осознали реальность угрозы для себя. А также то, что пока Путин воюет с Украиной, он с меньшей вероятностью посягнет на Европу.

"Я объяснял им (политикам Запада — ред.) эту историю два года назад и к этому мы пришли сейчас, тогда они улыбались. Во-первых, улыбались заявлениям, что им придется столкнуться с россиянами. Во-вторых, улыбались заявлению, что на самом деле нападение на Европу будет раньше", — добавил дипломат.

Сейчас же, по его словам, Запад это понимает, поэтому напуган возможным отказом США от поддержки Украины, потому что сама Европа не сможет это перекрыть. Кроме того, ЕС и НАТО должны понять: если мир в Украине наступит на условиях "временной" оккупации определенных областей — это усилит Россию. Ведь все мужчины с этих территорий, особенно новое поколение, пойдут воевать за Кремль. А это большое усиление армии РФ.

"Какой вывод они должны сделать сейчас? Ресурсов, которые нужны сейчас для того, чтобы россиян по возможности не просто остановить, а оттолкнуть и лишить их шансов наступления, нужно гораздо меньше, чем они хотят накапливать", — говорит Чалый.

Он объясняет, что сейчас НАТО и Европа пытаются условно усидеть на двух стульях, помогая Украине и накапливая военный потенциал для себя. Но они не понимают, что этих снарядов и танков будет недостаточно, особенно если страны не наберут полмиллиона армии.

"Они сейчас совершают огромную ошибку. Это уже это понятная Германия", — добавил дипломат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина рискует никогда не войти в НАТО. Чалый назвал главное препятствие.