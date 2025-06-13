Может быть трудно дышать: синоптики предупредили про опасную погоду в Украине
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Уже с новой недели, 16 июня, территория чрезвычайной пожарной опасности вырастет
Метеорологи предупреждают о сохранении в Украине высокого уровня пожарной опасности в течение нескольких дней. По прогнозам, 14-16 июня чрезвычайная пожарная опасность охватит большую часть страны, постепенно расширяясь на новые области.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз на 14 июня
В субботу чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) прогнозируется на большей части территории Украины. Высокий уровень риска фиксируется в следующих областях:
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Винницкой,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Автономной Республике Крым,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Черкасской.
Север и большинство западных регионов пока остаются вне зоны наивысшей пожарной опасности.
Прогноз на 15 июня
На следующий день территория пожарной опасности несколько расширится. В предыдущий список прибавится еще Хмельницкая область. Так, 5 класс пожарной опасности будет зафиксирован в:
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Винницкой,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Автономной Республике Крым,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Черкасской,
- Хмельницкий.
Прогноз на 16 июня
Уже с новой недели, 16 июня, территория пожарной опасности снова вырастет. К охваченным областям присоединятся еще Закарпатская и Львовская. Следовательно, почти вся территория Украины окажется в зоне 5 класса пожарной опасности, кроме северных регионов, Черновицкой области на западе и Донбассе.
Как известно, пожарная опасность возникает из-за жаркой и сухой погоды, когда высокая температура и отсутствие осадков высушивают растительность, создавая идеальные условия для распространения огня. Особенно риск возрастает из-за сильного ветра, который может быстро разносить пламя на большие расстояния.
ГСЧС Украины в таком случае настоятельно просит граждан быть максимально осторожными в обращении с огнем. Запрещено разводить костры в лесах, на полях, в зеленых зонах и вблизи сухой растительности.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом году в Подольском районе Одесской области вспыхнул большой пожар в одном из лесных массивов, в результате которого сгорело более 500 деревьев.