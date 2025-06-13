Может быть трудно дышать: синоптики предупредили про опасную погоду в Украине

Уже с новой недели, 16 июня, территория чрезвычайной пожарной опасности вырастет

Метеорологи предупреждают о сохранении в Украине высокого уровня пожарной опасности в течение нескольких дней. По прогнозам, 14-16 июня чрезвычайная пожарная опасность охватит большую часть страны, постепенно расширяясь на новые области.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз на 14 июня

В субботу чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) прогнозируется на большей части территории Украины. Высокий уровень риска фиксируется в следующих областях:

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Винницкой,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Автономной Республике Крым,

Запорожский,

Днепропетровской,

Полтавской,

Харьковской,

Черкасской.

Север и большинство западных регионов пока остаются вне зоны наивысшей пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине 14 июня

Прогноз на 15 июня

На следующий день территория пожарной опасности несколько расширится. В предыдущий список прибавится еще Хмельницкая область. Так, 5 класс пожарной опасности будет зафиксирован в:

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Винницкой,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Автономной Республике Крым,

Запорожский,

Днепропетровской,

Полтавской,

Харьковской,

Черкасской,

Хмельницкий.

Прогноз на 16 июня

Уже с новой недели, 16 июня, территория пожарной опасности снова вырастет. К охваченным областям присоединятся еще Закарпатская и Львовская. Следовательно, почти вся территория Украины окажется в зоне 5 класса пожарной опасности, кроме северных регионов, Черновицкой области на западе и Донбассе.

Как известно, пожарная опасность возникает из-за жаркой и сухой погоды, когда высокая температура и отсутствие осадков высушивают растительность, создавая идеальные условия для распространения огня. Особенно риск возрастает из-за сильного ветра, который может быстро разносить пламя на большие расстояния.

ГСЧС Украины в таком случае настоятельно просит граждан быть максимально осторожными в обращении с огнем. Запрещено разводить костры в лесах, на полях, в зеленых зонах и вблизи сухой растительности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом году в Подольском районе Одесской области вспыхнул большой пожар в одном из лесных массивов, в результате которого сгорело более 500 деревьев.