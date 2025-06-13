Може бути важко дихати: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні

Уже з нового тижня, 16 червня, територія надзвичайної пожежної небезпеки зросте

Метеорологи попереджають про збереження в Україні високого рівня пожежної небезпеки протягом кількох днів. За прогнозами, 14-16 червня надзвичайна пожежна небезпека охопить більшу частину країни, поступово розширюючись на нові області.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз на 14 червня

У суботу надзвичайна пожежна небезпека (5 класу) прогнозується на більшій частині території України. Найвищий рівень ризику фіксується в таких областях:

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Вінницькій,

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській,

Автономній Республіці Крим,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Полтавській,

Харківській,

Черкаській.

Північ та більшість західних регіонів поки залишаються поза зоною найвищої пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 14 червня

Прогноз на 15 червня

Наступного дня територія надзвичайної пожежної небезпеки дещо розшириться. До попереднього списку додасться ще Хмельницька область. Так, 5 клас пожежної небезпеки буде зафіксовано в:

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Вінницькій,

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській,

Автономній Республіці Крим,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Полтавській,

Харківській,

Черкаській,

Хмельницькій.

Прогноз на 16 червня

Уже з нового тижня, 16 червня, територія надзвичайної пожежної небезпеки знову зросте. До вже охоплених областей приєднаються ще Закарпатська та Львівська. Відтак, майже вся територія України опиниться в зоні 5 класу пожежної небезпеки, окрім північних регіонів, Чернівецької області на заході та Донбасу.

Як відомо, пожежна небезпека виникає через спекотну та суху погоду, коли висока температура і відсутність опадів висушують рослинність, створюючи ідеальні умови для поширення вогню. Особливо ризик зростає через сильний вітер, який може швидко розносити полум'я на великі відстані.

ДСНС України в такому разі наполегливо просить громадян бути максимально обережними у поводженні з вогнем. Заборонено розводити багаття в лісах, на полях, у зелених зонах та поблизу сухої рослинності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулоріч в Подільському районі Одеської області спалахнула велика пожежа в одному з лісових масивів, внаслідок якої згоріло понад 500 дерев.