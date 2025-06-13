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Може бути важко дихати: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Метеорологи попереджають про високий ризик пожежної небезпеки Новина оновлена 13 червня 2025, 15:08
Метеорологи попереджають про високий ризик пожежної небезпеки. Фото Колаж "Телеграфу"/ДСНС Києва

Уже з нового тижня, 16 червня, територія надзвичайної пожежної небезпеки зросте

Метеорологи попереджають про збереження в Україні високого рівня пожежної небезпеки протягом кількох днів. За прогнозами, 14-16 червня надзвичайна пожежна небезпека охопить більшу частину країни, поступово розширюючись на нові області.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз на 14 червня

У суботу надзвичайна пожежна небезпека (5 класу) прогнозується на більшій частині території України. Найвищий рівень ризику фіксується в таких областях:

  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • Вінницькій,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Автономній Республіці Крим,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Черкаській.

Північ та більшість західних регіонів поки залишаються поза зоною найвищої пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні на 14 червня, карта
Пожежна небезпека в Україні 14 червня

Прогноз на 15 червня

Наступного дня територія надзвичайної пожежної небезпеки дещо розшириться. До попереднього списку додасться ще Хмельницька область. Так, 5 клас пожежної небезпеки буде зафіксовано в:

  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • Вінницькій,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Автономній Республіці Крим,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Черкаській,
  • Хмельницькій.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні на 15 червня, карта

Прогноз на 16 червня

Уже з нового тижня, 16 червня, територія надзвичайної пожежної небезпеки знову зросте. До вже охоплених областей приєднаються ще Закарпатська та Львівська. Відтак, майже вся територія України опиниться в зоні 5 класу пожежної небезпеки, окрім північних регіонів, Чернівецької області на заході та Донбасу.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні на 16 червня, карта

Як відомо, пожежна небезпека виникає через спекотну та суху погоду, коли висока температура і відсутність опадів висушують рослинність, створюючи ідеальні умови для поширення вогню. Особливо ризик зростає через сильний вітер, який може швидко розносити полум'я на великі відстані.

ДСНС України в такому разі наполегливо просить громадян бути максимально обережними у поводженні з вогнем. Заборонено розводити багаття в лісах, на полях, у зелених зонах та поблизу сухої рослинності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулоріч в Подільському районі Одеської області спалахнула велика пожежа в одному з лісових масивів, внаслідок якої згоріло понад 500 дерев.

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#Україна #Пожежі #Укргідрометцентр