Може бути важко дихати: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні
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Уже з нового тижня, 16 червня, територія надзвичайної пожежної небезпеки зросте
Метеорологи попереджають про збереження в Україні високого рівня пожежної небезпеки протягом кількох днів. За прогнозами, 14-16 червня надзвичайна пожежна небезпека охопить більшу частину країни, поступово розширюючись на нові області.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз на 14 червня
У суботу надзвичайна пожежна небезпека (5 класу) прогнозується на більшій частині території України. Найвищий рівень ризику фіксується в таких областях:
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Вінницькій,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Автономній Республіці Крим,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Черкаській.
Північ та більшість західних регіонів поки залишаються поза зоною найвищої пожежної небезпеки.
Прогноз на 15 червня
Наступного дня територія надзвичайної пожежної небезпеки дещо розшириться. До попереднього списку додасться ще Хмельницька область. Так, 5 клас пожежної небезпеки буде зафіксовано в:
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Вінницькій,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Автономній Республіці Крим,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Черкаській,
- Хмельницькій.
Прогноз на 16 червня
Уже з нового тижня, 16 червня, територія надзвичайної пожежної небезпеки знову зросте. До вже охоплених областей приєднаються ще Закарпатська та Львівська. Відтак, майже вся територія України опиниться в зоні 5 класу пожежної небезпеки, окрім північних регіонів, Чернівецької області на заході та Донбасу.
Як відомо, пожежна небезпека виникає через спекотну та суху погоду, коли висока температура і відсутність опадів висушують рослинність, створюючи ідеальні умови для поширення вогню. Особливо ризик зростає через сильний вітер, який може швидко розносити полум'я на великі відстані.
ДСНС України в такому разі наполегливо просить громадян бути максимально обережними у поводженні з вогнем. Заборонено розводити багаття в лісах, на полях, у зелених зонах та поблизу сухої рослинності.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулоріч в Подільському районі Одеської області спалахнула велика пожежа в одному з лісових масивів, внаслідок якої згоріло понад 500 дерев.