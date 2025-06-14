Днем будет до +6 градусов. Когда Украину накроет аномальный холод

Сильные дожди будут способствовать похолоданию

В Украине продолжает держаться умеренно теплая погода, которая уже на следующей неделе будет в разы прохладнее. Ведь в некоторых областях даже днем синоптики прогнозируется до +6 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что 21-22 июня в большинстве регионов столбик термометра будет показывать от +6 до +17 градусов. Однако заметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Погода в Украине 21 июня

В субботу, 21 июня, большинство регионов ожидает довольно прохладная погода с осадками. Так, на западе и севере столбик термометра будет показывать от +12 до +17 градусов соответственно, а на востоке и в центре страны до +23 градусов. Теплее всего в этот день будет на юге страны, где воздух прогреется до +24 градусов. При этом в течение дня северные регионы будут накрывать сильные дожди.

Погода в Украине 21 июня

Погода в Украине 21 июня

Погода в Украине 22 июня

В воскресенье, 22 июня, будет еще прохладнее, ведь западные и северные регионы ожидает до +6 градусов днем. В восточных и центральных областях столбик термометра достигнет отметки до +22 градусов, а на юге — до +20 градусов. Такой прохладе будут способствовать дожди, которые накроют почти всю Украину.

Погода в Украине 22 июня

Погода в Украине 22 июня

Напомним, вскоре Украину снова накроет жара, однако она продержится недолго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой погода будет во второй декаде июня и каким регионам больше не повезет.