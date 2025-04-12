"Бои продолжаются": в СНБО рассказали, имеет ли Россия успехи с наступлением на приграничье Украины

Россияне пытаются продвинуться

В приграничной области на Сумщине и Харьковщине идут бои. Также там действуют вражеские ДРГ и пытаются работать штурмовые группы.

"Приграничье с Россией остаются зоной напряжения, там постоянно действовали вражеские ДРГ, пытаются работать штурмовые группы, продолжаются бои. Но и для России приграничье — это тоже зона напряжения до тех пор, пока они не прекратят войну", — сообщил в своем Telegram-канале руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Он добавил, что сейчас бои на Сумщине-Курщине-Белгородщине проходят в приграничье. В Харьковской области враг действует на Волчанском и Купянском направлениях, но без прорывов.

В Генеральном штабе ВСУ в возведении по состоянию на 8:00 12 апреля проинформировали, что на Харьковском направлении за прошедшие сутки россияне трижды проводили наступательные действия. Бои шли в районах населенных пунктов Каменка и Западное.

На Купянском направлении произошло семь атак кафиров. Враг штурмовал неподалеку от Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызового.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. За сутки 11 апреля наши воины отразили 21 атаку русской армии.

Как сообщал "Телеграф", по данным DeepState враг продвинулся в Калиново, возле Новоалександровки и Котляровки в Донецкой области. Оккупанты приблизились к Днепропетровщине — от Котляровки к административной границе с Днепропетровской областью всего 5 км.