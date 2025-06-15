Запасайтесь терпением. Названы самые жаркие дни в июне (карта)
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Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"
Украинцев ждут две волны жаркой погоды этого месяца. Метеорологи прогнозируют значительное повышение температуры 17 июня с последующим усилением жары 25 числа.
Об этом говорится на сайте Ventusky. На карте синоптики показали, как это будет смотреться в Украине.
Первая волна жары — 17 июня
17 июня жаркая погода охватит всю территорию страны. По данным синоптиков, высокие температуры будут наблюдаться преимущественно в южных и центральных регионах. На юге Украины термометры покажут от +25 до +30 градусов тепла, в то время как в других частях страны температура будет держаться до +25 градусов.
Северные и западные области пока останутся в более комфортном температурном режиме, однако уже почувствуют первые признаки приближающейся летней жары.
Вторая волна 25 июня – жара ударит с новой силой
25 июня метеорологи прогнозируют более мощную волну жары, которая охватит большую часть территории Украины. В этот день высокие температуры распространятся практически на все регионы страны.
Особенно жарко будет в отдельных областях, где температура может превысить отметку в +30 градусов. Южные регионы снова станут наиболее жаркими зонами, однако на этот раз высокая температура распространится и на центральные и восточные области.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Украину накроет аномальный холод.