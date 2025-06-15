Запасайтесь терпением. Названы самые жаркие дни в июне (карта)

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Украинцев ждут две волны жаркой погоды этого месяца. Метеорологи прогнозируют значительное повышение температуры 17 июня с последующим усилением жары 25 числа.

Об этом говорится на сайте Ventusky. На карте синоптики показали, как это будет смотреться в Украине.

Первая волна жары — 17 июня

17 июня жаркая погода охватит всю территорию страны. По данным синоптиков, высокие температуры будут наблюдаться преимущественно в южных и центральных регионах. На юге Украины термометры покажут от +25 до +30 градусов тепла, в то время как в других частях страны температура будет держаться до +25 градусов.

Северные и западные области пока останутся в более комфортном температурном режиме, однако уже почувствуют первые признаки приближающейся летней жары.

Погода в Украине 17 июня

Вторая волна 25 июня – жара ударит с новой силой

25 июня метеорологи прогнозируют более мощную волну жары, которая охватит большую часть территории Украины. В этот день высокие температуры распространятся практически на все регионы страны.

Особенно жарко будет в отдельных областях, где температура может превысить отметку в +30 градусов. Южные регионы снова станут наиболее жаркими зонами, однако на этот раз высокая температура распространится и на центральные и восточные области.

Погода в Украине 25 июня

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