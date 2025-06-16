Ее окончили Буданов, Залужный и даже Арестович. Что известно об академии, где они учились

Ее считают одной из лучших в Украине

Экс-головком Валерий Залужный поздравил выпускников Военной академии в Одессе с окончанием учебы. Еще в 1997 году он сам выпустился из этого учебного заведения и теперь обращается к новоиспеченным специалистам.

Как отметил Залужный, он гордится каждым из выпускников, ведь они выбрали защиту Украины. Однако подчеркивает, что главное — вернуться с войны живыми и с победой, а самое важное в военной отрасли и где угодно — это человеческая жизнь. "Телеграф" расскажет, что особенного в Военной академии Одессы и кто из выдающихся людей выпустился из нее.

"Мой путь военного начался именно в Одессе. В стенах этого учебного заведения, которое сейчас заканчиваете вы. Поэтому мы одной крови. Легко точно не будет. Но когда пойдете воевать с врагом, помните: люди — это самое дорогое, что у вас есть", — сказал Залужный.

Военная академия в Одессе

Это высшее военное учебное заведение. В нем осуществляется подготовка военных специалистов, языковая подготовка военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, повышение квалификации военнослужащих и научно-педагогических работников и подготовка студентов по программе подготовки офицеров запаса.

В Военной академии обучают по специальностям "Военное управление", "Обеспечение войск", "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" и "Автомобильный транспорт". Срок обучения – 4 и 5 лет. Также есть языковая подготовка военных, обучение по-английски.

Эта академия Одессы считается одной из лучших в Украине, ведь выпустила немало выдающихся военных специалистов. Среди выпускников этой академии немало защитников, которые уже положили жизнь за Независимость Украины.

Кто учился в Военной академии Одессы

Кирилл Буданов – генерал-майор, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кирилл Буданов

Дмитрий Марченко – генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины, бывший начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ (с сентября 2015).

Дмитрий Марченко

Роман Костенко – народный депутат Украины 9-го созыва, ветеран АТО, "киборг".

Роман Костенко

Алексей Арестович – украинский военный офицер, в прошлом исполнительный советник Офиса президента Украины.

Алексей Арестович

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Залужный объяснил, почему Украина не вернет оккупированные территории.