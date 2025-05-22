Украина не вернет оккупированные территории: Залужный объяснил почему

Он отметил, что наша страна должна вести только высокотехнологичную войну на выживание

Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года, пока у Москвы есть ресурсы для продолжения войны. Победить Россию в войне можно только лишив ее такой способности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире".

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на чудо, на какого-то "белого лебедя", который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье", — сказал Залужный.

По его мнению, пока у Кремля есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и наступать, он это будет делать. Экс-главнокомандующий напомнил, что с конца 2023 года Москва ведет войну на истощение. По его словам, победить Россию в войне можно только лишив ее такой способности.

"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях, а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались, мы можем вести с вами речь только о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и не стоит об этом даже думать", – сказал он.

Ранее управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний объяснил, как Трамп добьет Россию и вернет Украине границы 1991 года. По мнению эксперта, американский лидер преследует свои интересы, но они полностью совпадают с нашими.