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Її закінчили Буданов, Залужний та навіть Арестович. Що відомо про академію, де вони навчались

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Залужний звернувся до випускників Військової академії Одеси Новина оновлена 16 червня 2025, 11:14
Залужний звернувся до випускників Військової академії Одеси. Фото Колаж "Телеграфу"

Її вважають однією з найкращих в Україні

Ексголовком Валерій Залужний привітав випускників Військової академії в Одесі з закінченням навчання. Ще у 1997 році він сам випустився з цього навчального закладу і тепер звертається до новоспечених спеціалістів.

Як зазначив Залужний, він пишається кожним з випускників, адже вони обрали захист України. Однак наголошує, що головне — повернутись з війни живими і з перемогою, а найважливіше у військовій галузі і будь-де — це людське життя. "Телеграф" розповість, що особливого у Військовій академії Одеси та хто з видатних людей випустився з неї.

"Мій шлях військового розпочався саме в Одесі. У стінах цього навчального закладу, який тепер закінчуєте ви. Тому ми — однієї крові. Легко точно не буде. Та коли підете воювати з ворогом, памʼятайте: люди — це найдорожче, що у вас є", — сказав Залужний.

Військова академія в Одесі

Це вищий військовий навчальний заклад. У ньому здійснюють підготовку військових фахівців, мовну підготовку військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, підвищення кваліфікації військовослужбовців і науково-педагогічних працівників та підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу.

У Військовій академії навчають за спеціальностями "Військове управління", "Забезпечення військ", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та "Автомобільний транспорт". Термін навчання — 4 та 5 років. Також є мовна підготовка військових, навчання англійською.

Ця академія Одеси вважається однією з найкращих в Україні, адже випустила чимало видатних військових спеціалістів. Серед випускників цієї академії є чимало захисників, які вже поклали життя за Незалежність України. Однак тут навчався не тільки Залужний.

Хто навчався у Військовій академії Одеси

  • Кирило Буданов – генерал-майор, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Кирило Буданов
Кирило Буданов
  • Дмитро Марченко — генерал-майор запасу Збройних Сил України, колишній начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ (з вересня 2015).
Дмитро Марченко
Дмитро Марченко
  • Роман Костенко – народний депутат України 9-го скликання, ветеран АТО, "кіборг".
Роман Костенко
Роман Костенко
  • Олексій Арестович – український військовий офіцер, у минулому виконавчий радник Офісу президента України.
Олексій Арестович
Олексій Арестович

Раніше "Телеграф" розповідав, що Залужний пояснив, чому Україна не поверне окуповані території.

Теги:
#Одеса #Військова академія Одеси #Валерій Залужний