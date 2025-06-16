Должен быть вдвое больше: что помешало грандиозным планам расстройки киевского ЦУМа и как он функционирует сегодня

Он не только изменил лицо Крещатика, но и стал символом возрождения после войны, свидетелем эпохальных перемен и важной частью современной культурной жизни столицы

Среди знаковых построек киевского Крещатика особое место занимает ЦУМ — легендарный универмаг, который почти 85 лет остается не только торговым центром, но и важной частью культурного наследия столицы. Эта величественная постройка в стиле ар-деко стала свидетелем драматических событий XX века, пережила войну, советскую эпоху и трансформацию независимой Украины, сохранив при этом свою уникальную идентичность и архитектурную ценность.

До появления ЦУМа это место имело собственную интересную историю. Здесь располагались два старинных усадебных участка, среди которых особенно выделялось здание австрийского коммерсанта А. Шанцера – влиятельного предпринимателя и владельца нескольких кинотеатров в центре Киева. В этих помещениях находились немецкий клуб, концертный зал, типография и состав кинофильмов, что делало это место одним из культурных центров довоенного Киева.

Когда открылся ЦУМ

ЦУМ по адресу ул. Крещатик, 38, открыл свои двери для посетителей 1 мая 1939 года, накануне самых трагических событий XX века. Его появление стало важной вехой в жизни Киева – универмаг задумывался как воплощение нового советского быта, где граждане могли найти все необходимое под одной крышей. ЦУМ стал первым в своем роде торговым комплексом столицы.

Вторая мировая война стала настоящим испытанием для здания – универмаг был разграблен и частично сгорел во время оккупации. Однако уже в 1944 году, вскоре после освобождения Киева, ЦУМ возобновил работу, став одним из самых ярких символов возрождения города после тяжелых военных лет. Для киевлян того времени открытие обновленного универмага было настоящим событием – здесь можно было почувствовать возвращение нормальной мирной жизни.

Архитектурный шедевр в стиле ар-деко

Здание ЦУМа является ярким примером архитектуры ар-деко — стиля, достигшего пика популярности в 1930-х годах. Авторы проекта – талантливые московские архитекторы В. Фридман и И. Мецоян — создали удивительное 7-этажное здание, которое стало настоящим украшением Крещатика.

Архитектурный замысел предполагал создание здания с высокими потолками, мраморной лестницей и огромными витринами, которые должны были поражать киевлян своей роскошью и современностью. Интересный факт: сначала планировалось сделать фасад по Крещатику вдвое длиннее, но этому помешала существующая старая застройка, которую не удалось снести.

Особое внимание привлекает главный вход с его характерными элементами ар-деко и декоративными деталями. Внутреннее пространство ЦУМа не менее исключительное — просторный атриум с высокими потолками создает ощущение величия, а мраморные полы и металлические перила с художественной отделкой придают интерьеру особое изящество.

Настоящий расцвет ЦУМа пришелся на 1950-60-е годы. В 1955-1958 годах универмаг значительно расширили, достроив крыло со стороны Крещатика. Это расширение увеличило торговую площадь до 9 000 квадратных метров и позволило обслуживать до 170 тысяч посетителей в день – цифра, поражающая даже по современным меркам.

Знаковым событием стало установление в 1960 году первых в Украине эскалаторов — это символично произошло одновременно с запуском киевского метрополитена. Эскалаторы ЦУМа стали настоящей аттракцией для киевлян и гостей столицы, ведь для многих это был первый опыт пользования такой технической новинкой.

В 1960–70-х годах ЦУМ трансформировался из простого торгового заведения в культурный центр города. Над художественным оформлением витрин работала талантливая творческая команда под руководством художника Евгения Шереметьева. Их работа превратила обычные торговые витрины в настоящие арт-объекты, которые привлекали не только покупателей, но и ценителей искусства.

Во время масштабной реконструкции 2012-2016 годов архитекторы поставили перед собой сложную задачу: сохранить историческую подлинность и одновременно создать современное торговое пространство мирового уровня. Фасад был сохранен в оригинальном виде, максимально восстановив его первоначальные детали, тогда как интерьеры полностью обновили, адаптировав их к потребностям современной торговли и культурным мероприятиям.

ЦУМ сегодня

Сегодня ЦУМ успешно сочетает историческое наследие с требованиями современности. Здесь представлены как мировые люксовые бренды, так и украинские дизайнеры, которые получили уникальную возможность презентовать свои коллекции в престижном пространстве. Это стало важной поддержкой для развития отечественной модной индустрии. Здесь можно найти женскую и мужскую одежду, обувь, аксессуары, нишевую парфюмерию, декоративную косметику, товары для дома и детей.

Особое внимание уделено гастрономии: на шестом этаже расположен фуд-холл с кафе, ресторанами и кондитерскими. А на восьмом этаже ЦУМа, где расположена летняя терраса с панорамным видом на центр Киева, проходят концерты.

ЦУМ органично вписался в современный ландшафт Крещатика, сохраняя при этом свою уникальную идентичность. Он стал свидетелем и участником трансформаций, которые переживал Киев в последние десятилетия — от советской эпохи через обретение независимости до формирования современной европейской столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии, которая всколыхнула Крещатик. Это событие унесло жизни 11 человек и стало последней крупной катастрофой советского Киева.