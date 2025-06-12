Переименовали даже Крещатик: главная улица Киева почти 15 лет прославляла советского дипломата

Мало кто из современных киевлян знает, что главная улица города довольно долго официально называлась не Крещатиком

Представьте себе Киев, где вместо привычного "встретимся на Крещатике" люди говорили бы "встретимся на Воровского". Звучит странно? Но именно так и было почти полтора десятилетия в советской столице Украины.

В бурные 1920-е годы советские власти активно меняли топонимику украинских городов, пытаясь стереть следы "старого мира" и увековечить память о революционных деятелях. Одним из наиболее символических решений стало переименование главной артерии Киева — легендарного Крещатика.

Политический контекст переименования

В 1923 году советские власти приняли решение, которое удивило бы даже современных киевлян: центральную улицу столицы Украины переименовали в честь Вацлава Воровского — советского дипломата, погибшего от рук белогвардейского эмигранта в Швейцарии того же года.

Вацлав Воровский занимал должность полномочного представителя РСФСР в Риме, а затем главы советской делегации на Генуэзской конференции. Его смерть 10 мая 1923 г. в Лозанне стала резонансным событием в советской прессе и была использована для пропагандистских целей.

Символическое значение решения

Переименование Крещатика имело глубочайшее символическое значение. Эта улица всегда была сердцем Киева, местом, где билась жизнь города. Название "Крещатик" происходит от древнего урочища Крещатая долина, где когда-то стояли кресты — символы христианской веры. Заменив это историческое наименование по имени советского функционера, власти демонстрировали свою решимость в борьбе с религиозным прошлым и утверждении новой, советской идентичности.

Жизнь под новым названием

В течение 14 лет – с 1923 по 1937 год – главная улица Киева официально называлась улицей Воровского. Этот период совпал с наиболее интенсивной индустриализацией и культурными изменениями в РСФСР.

Интересно, что, несмотря на официальное название, киевляне продолжали в быту называть улицу Крещатиком. Это свидетельствовало о глубоком укоренении исторического названия в сознании жителей столицы.

В 1937 году, в эпоху сталинских репрессий, когда многие революционные деятели попали в немилость, улицы вернули историческое название Крещатик. Это решение стало частью более широкой тенденции к частичной реабилитации дореволюционного наследия в советской культурной политике. Сегодня Крещатик снова носит свое историческое название, а эпизод с именем Воровского остался только интересной страницей в многовековой истории главной улицы Украины.

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