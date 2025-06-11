Эта трагедия всколыхнула весь Киев: что произошло на Главпочтамте 36 лет назад

Обрушение портика Главпочтамта на Крещатике унесло жизни 11 человек и стало последней крупной катастрофой советского Киева

Утро 2 августа 1989 года началось как обычный летний день в Киеве. Люди спешили на работу, туристы любовались архитектурой центра города, а над Крещатиком надвигались дождевые тучи. Никто не мог предположить, что через несколько часов это место станет эпицентром трагедии, которая навсегда изменит историю столицы.

Около полудня, когда прохожие начали прятаться от дождя под портиком Главпочтамта, произошло невероятное. Крайняя левая колонна, поддерживавшая огромный портал весом около 700 тонн, внезапно начала разрушаться. Как домино, она потянула за собой всю конструкцию, и в считанные секунды тонны камня и бетона завалились на людей.

Свидетели рассказывали, что сначала послышался треск, потом грохот, а дальше крики. Пыль заволокла все вокруг, и несколько минут невозможно было понять масштаб катастрофы. Когда он рассеялся, стало ясно: под обломками остались люди.

Герои среди руин

Первыми, кто бросился разбирать завалы и спасать пострадавших, стали случайные прохожие и ветераны-афганцы, которые в этот день праздновали на Крещатике День воздушно-десантных войск. Не дожидаясь спасателей, они голыми руками разбирали завалы, рискуя собственной жизнью.

Официальные службы прибыли быстро, но многие из жертв уже не могли дождаться профессиональной помощи. В тот день погибли 11 человек — преимущественно гости Киева, которые просто пытались скрыться от непогоды.

Опасный ремонт

Расследование показало, что трагедия произошла не случайно. Хотя официальной ее причиной, которую назвали власти Киева, была халатность, допущенная при строительстве помещения в 1957 году.

Однако накануне обрушения у входа в Главпочтамт продолжались ремонтные работы. Рабочие снимали облицовочную плитку с колонн, не подозревая, что она была не просто декоративным элементом, а неотделимой частью опорной конструкции.

Некоторые эксперты также высказывали предположение, что на устойчивость здания могли повлиять продолжавшиеся неподалеку подземные работы по строительству метро. Однако официальная версия сосредоточилась на нарушениях во время ремонта.

После трагедии портал Главпочтамта был восстановлен, но шрам в памяти города остался навсегда. Эта катастрофа стала последней великой трагедией Киева в советское время и мучительным напоминанием о цене халатности в строительстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой была первая техногенная катастрофа в Киеве. Тогда взрывы уничтожили около тысячи домов, унесли сотни жизней и навсегда изменили лицо города.