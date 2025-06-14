США оставили Украину без защиты от дронов: в Пентагоне объяснили причину

В Вашингтоне посчитали, что на Ближнем Востоке эти системы будут нужнее

В США подтвердили, что переместили на Ближний Восток системы ПВО, которые предназначались для борьбы с дронами в Украине. Ранее президент Владимир Зеленский говорил о том, что речь идет о 20 тысячах небольших и недорогих ракет, предназначенных для того, чтобы сбивать российские "шахеды".

Об этом рассказал глава Пентагона Пит Хегсет в эфире американского телеканала Fox News. По его словам это необходимо для защиты граждан США, которые находятся в регионе.

"Я всю неделю был на слушаниях в Конгрессе. И мне задали вопрос: "Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: да, перебросили. Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру, потому что сегодня в обороне ландшафт другой", — сказал он.

По его словам, методы ведения войны меняются на глазах, а маленькие системы могут нести серьезную угрозу.

Стоит отметить, что недавно Зеленский говорил, что Украина и США еще во время администрации Джо Байдена согласовали поставки 20 тысяч недорогих ракет-перехватчиков, чтобы защитить города от российских налетов. Однако администрация Трампа решила направить эти ракеты на Ближний Восток.

Напомним, ранее Хегсет сообщил, что в проекте бюджета на 2026 год не будет пункта о военной помощи Украине. Из-за этого ему досталось от сенаторов во время слушаний в Конгрессе, при этом его критиковали как демократы, так и республиканцы.