Отвлекает внимание мира: в ISW объяснили, почему Путин внезапно вызвался мирить Иран и Израиль

Трамп, похоже, верит Путину, несмотря на то, что европейцы план кремлевского лидера уже раскусили

Кремль не просто так внезапно выдвинулся со своим предложением побыть "посредником" в примирении между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке, благосклонно воспринятым в Вашингтоне. Российский правитель Владимир Путин рассчитывает своим "миротворчеством" отвлечь внимание от войны в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Путин продолжает позиционировать Россию как "необходимого партнера" для Соединенных Штатов в международных вопросах. Трамп "съел" это, хотя другие уже раскусили игру Путина, в частности Макрон, посмеявшийся над Кремлем и Белым домом.

"Президент США Дональд Трамп заявил 14 июня, что они с Путиным разговаривали по телефону около часа об израильско-иранских ударах и потратили "намного меньше" времени на разговоры об Украине, чем об Иране… Путин, вероятно, пытается отвлечь внимание от своей агрессии против Украины, предлагая помощь Соединенным Штатам в посредничестве в ситуации на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

Российская пропаганда также подтвердила, что Путин и Трамп говорили о Ближнем Востоке больше, чем об Украине. В частности, помощник российского правителя Юрий Ушаков заявил, что большая часть времени из часового разговора была посвящена эскалации между Ираном и Израилем.

"Подобные инициативы российской стороны могут быть попыткой отвлечь внимание международного сообщества от военной агрессии против Украины путем демонстрации готовности к конструктивной роли в разрешении конфликтов по другим направлениям", – отмечается в материале Института.

Напомним, что Трамп 14 июня, в свой 79-й день рождения, побеседовал с главой России Владимиром Путиным. Их разговор длился почти час. Среди прочего Путин предложил свои "услуги" в примирении Ирана и Израиля – а в Вашингтоне решили, что не видят никаких проблем в том, чтобы Путин был посредником.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: "Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)".