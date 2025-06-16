Укр

Отвлекает внимание мира: в ISW объяснили, почему Путин внезапно вызвался мирить Иран и Израиль

Автор
Антон Корж
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Путин не просто так корчит из себя миротворца Новость обновлена 16 июня 2025, 06:59
Путин не просто так корчит из себя миротворца. Фото Getty Images

Трамп, похоже, верит Путину, несмотря на то, что европейцы план кремлевского лидера уже раскусили

Кремль не просто так внезапно выдвинулся со своим предложением побыть "посредником" в примирении между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке, благосклонно воспринятым в Вашингтоне. Российский правитель Владимир Путин рассчитывает своим "миротворчеством" отвлечь внимание от войны в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Путин продолжает позиционировать Россию как "необходимого партнера" для Соединенных Штатов в международных вопросах. Трамп "съел" это, хотя другие уже раскусили игру Путина, в частности Макрон, посмеявшийся над Кремлем и Белым домом.

"Президент США Дональд Трамп заявил 14 июня, что они с Путиным разговаривали по телефону около часа об израильско-иранских ударах и потратили "намного меньше" времени на разговоры об Украине, чем об Иране… Путин, вероятно, пытается отвлечь внимание от своей агрессии против Украины, предлагая помощь Соединенным Штатам в посредничестве в ситуации на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

Российская пропаганда также подтвердила, что Путин и Трамп говорили о Ближнем Востоке больше, чем об Украине. В частности, помощник российского правителя Юрий Ушаков заявил, что большая часть времени из часового разговора была посвящена эскалации между Ираном и Израилем.

"Подобные инициативы российской стороны могут быть попыткой отвлечь внимание международного сообщества от военной агрессии против Украины путем демонстрации готовности к конструктивной роли в разрешении конфликтов по другим направлениям", – отмечается в материале Института.

Напомним, что Трамп 14 июня, в свой 79-й день рождения, побеседовал с главой России Владимиром Путиным. Их разговор длился почти час. Среди прочего Путин предложил свои "услуги" в примирении Ирана и Израиля – а в Вашингтоне решили, что не видят никаких проблем в том, чтобы Путин был посредником.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: "Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)".

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#США #Россия #Иран #Израиль #Война #Владимир Путин