Будет нелегко: Климкин рассказал, как Россия может использовать войну Израиля и Ирана

Последствия для мира могут быть непредсказуемы

Израиль и Иран обменялись масштабными ракетными ударами, а последствия этого могут ощущаться во всем мире. Сказаться это может и на российской войне против Украины.

Об этом рассказал бывший глава МИД Павел Климкин в интервью "Лига". По его словам, в первую очередь эмоциональный всплеск затронет исламский мир и привести к непредсказуемым последствиям.

Однако для российской пропаганды эта тема тоже станет приоритетной, а раскручивать ее будут в первую очередь на Западе.

"Будут говорить: "Видите, Израиль же готов защищать свою безопасность, а мы же вам говорим, что защищаем какую-то нашу безопасность, как мы считаем. Ну НАТО идет к нам, вот мы его боимся". Я не знаю, чего может бояться ядерное государство, но все равно "мы этого боимся", — сказал Климкин.

По словам экс-главы МИД, в мире начнутся очень непростые дискуссии и украинским дипломатам придется выкладываться по полной, чтобы объяснить, что нельзя проводить параллели между войной в Украине и на Ближнем Востоке. По его словам, опровергнуть эти связи будет очень непросто.

Как сообщал "Телеграф", Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, после полуночи – еще одну волну ракет, назвав это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам.