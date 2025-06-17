Ответим на каждый удар РФ. Сколько баллистических ракет нужно Украине

Нам необходим огневой контроль над локациями

Краеугольным камнем эффективности ОТРК "Сапсан"/"Гром-2" и его способности повлиять на ход войны с РФ является его серийное производство. Об этом "Телеграфу" рассказали опрошенные изданием военные эксперты. И они объяснили, сколько ракет нужно Украине.

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— На начальном этапе количество ракет будет "гомеопатическое", в минимальных количествах. Какое-то влияние будет, но россияне с потерями не считаются. И все равно приятно, что в случае необходимости мы сможем уменьшать их наступательный потенциал путем неотвратимых ударов по их логистике или важным предприятиям. За первый год хорошо, если сделаем чуть больше десятка ракет, — объясняет авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

В идеале их должно быть не 10 и не 20. Надо выйти хотя бы на производство в несколько сотен ракет ежегодно.

— Десятки нас не спасают. Нам нужна возможность огневого контроля над локациями. Десятки ракет — это не для огневого контроля, а для разовых акций возмездия. Вспомните, как те 50 ATACMS мы ждали, как какое-то оружие мести. Ну, это несерьезно, — говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, ситуация на фронте существенно изменится только после масштабирования производства ракет, а это не в горизонте одного года.

— Ребята в резиновых тапочках (ХАМАС и Хезболла) под боком у Израиля с наиболее эффективной разведкой мира смогли в туннелях наладить производство сотен баллистических средств поражения. И ЦАХАЛ все еще не может разрушить систему этих тоннелей. Если мы сможем в сжатые сроки масштабировать производство, это кардинально изменит ход противостояния. На каждый удар по российской баллистике мы будем отвечать своими ударами, — подчеркнул Снегирев.

Напомним, военные аналитики объяснили "Телеграфу", как украинская баллистика повлияет на ход войны.