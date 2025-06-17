Відповімо на кожен удар РФ. Скільки балістичних ракет потрібно Україні

Нам потрібен вогневий контроль над локаціями

Наріжним каменем ефективності ОТРК "Сапсан"/"Грім-2" та його здатності вплинути на хід війни з РФ є його серійне виробництво. Про це "Телеграфу" розповіли опитані виданням військові експерти. І вони пояснили, скільки ракет потрібно Україні.

Більше читайте у публікації: "Літаки летять, будемо всіх бомбить: чи стане українська балістика "козирною картою" України".

— На початковому етапі кількість ракет буде "гомеопатична", в мінімальних кількостях. Якийсь вплив буде, але ж росіяни з втратами не рахуються. Та все одно приємно, що у разі потреби ми зможемо зменшувати їх наступальний потенціал шляхом невідворотних ударів по їхній логістиці чи важливих підприємствах. За перший рік добре, якщо зробимо трохи більше десятка ракет, — пояснює "Телеграфу" авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

В ідеалі ж їх має бути не 10 і не 20. Треба вийти хоча б на виробництво у декілька сотень ракет щороку.

— Десятки нас не рятують. Нам потрібна реальна можливість вогневого контролю над локаціями. Десятки ракет — це не для вогневого контролю, а для разових акцій відплати. Згадайте, як ті 50 ATACMS ми чекали, як на якусь зброю помсти. Ну це несерйозно, — каже підкреслив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, ситуація на фронті суттєво змінитися тільки після масштабування виробництва ракет, а це точно не в горизонті одного року.

— Хлопці у гумових капцях (ХАМАС і Хезболла) під боком у Ізраїлю з найбільш ефективною розвідкою світу, змогли в тунелях налагодити виробництво сотень балістичних засобів ураження. І ЦАХАЛ досі не може зруйнувати систему цих тунелів. Якщо ми зможемо в стислі терміни масштабувати виробництво, то це кардинально змінить хід протистояння. На кожен удар російською балістикою ми відповідатимемо власними ударами, — підкреслив Снєгирьов.

Нагадаємо, військові аналітики пояснили "Телеграфу", як українська балістика вплине на хід війни.