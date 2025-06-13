На США мир клином не сошелся: у Зеленского сказали, готовятся ли к прекращению американской помощи

Заменить некоторые системы и боеприпасы, поставляемые в США, будет очень сложно, но Украина работает над поиском решений

Украина уже готовится к сценарию, когда США перестанут оказывать военную помощь. Среди прочего, подготовка идет к ситуации, когда будут прекращены поставки из США систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них.

Об этом сказал бывший министр стратегической промышленности, советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в комментарии "Радио Свобода". Комментируя заявление министра обороны США, бывшего телеведущего Пита Хегсета о сокращении расходов на помощь Украине в 2026 году, Камышин сказал, что Украина к этому готовится.

"Мы – в величайшей войне поколений, и в этой войне ни одна страна самостоятельно не справится против России. Поэтому для нас важна поддержка и Европы, и Соединенных Штатов Америки", – отметил он.

По словам Камышина, сейчас Украина рассматривает варианты замещения критических видов вооружения – в конце концов, на США мир клином не сошелся. В первую очередь это касается средств противовоздушной обороны. Заменить некоторые системы и боеприпасы, поставляемые США, будет очень сложно, но команда президента Украины и Министерства обороны работает над тем, чтобы решение было найдено как можно быстрее.

Между тем внутри Республиканской партии США растет раскол из-за желания президента Дональда Трампа завершить войну в Украине из-за уступок России. Это стало заметно во время слушаний в Сенате с участием главы Пентагона Пита Хегсета.

Как сообщалось ранее, Вашингтон может полностью прекратить поставки оружия Украине, однако он не будет прекращать обмен разведданными. На западе уверены, что даже без американской военной помощи у Украины есть шансы победить.

Украина нуждается не только в системах противовоздушной обороны (ПВО), но и в военном потенциале НАТО. И не для непосредственного участия в боях на фронте, а для защиты неба. Об этом "Телеграфу" рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в материале "Трамп "уйдет" из Украины и переключится на Россию. Что делать, рассказывает Владимир Огрызко".