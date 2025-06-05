США забрали у Украины средство против "шахедов" и ракет: что нужно знать об этом оружии (фото, видео)

США перенаправили компоненты ракет APKWS, которые критически нужны ВСУ

Часть компонентов для высокоточных ракет, которые должны были получить украинские защитники для борьбы с дронами-камикадзе, Соединенные Штаты направили в другую сторону. Речь идет о деталях к ракетам с лазерной наводкой APKWS. Они очень нужны ПВО Украины для борьбы с дронами и ракетами. Вместо этого они пошли американским военным на Ближний Восток.

Об изменении решения сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Пентагоне. По их информации, это произошло по приказу главы Минобороны США Пита Хегсета. В документе, поступившем в Конгресс на прошлой неделе, сказано: передачу ракет перенесли из-за "срочной необходимости" ВВС США в регионе, где растет угроза от Ирана и связанных с ним группировок.

Что за детали для ракет ПВО не получит Украина

Речь идет о радиочастотном бесконтактном подрывнике — ключевом компоненте для ракет с системой лазерного наведения APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), которые Вооруженные силы Украины используют для перехвата российских беспилотников.Именно он позволяет уничтожать дроны типа Shahed, при этом за относительно небольшие деньги за выстрел дешевле, чем с ПЗРК Stinger. Украина уже успешно применяла эти ракеты, в том числе против ракет класса "воздух-земля", которые россияне запускают с самолетов Су-57. Это впервые удалось сделать в январе 2025 года.

Принцип действия технологии от BAE Systems: ракета наводится на лазерную метку, а специальный бесконтактный взрыватель детонирует ее возле цели. Именно система APKWS позволяет превратить обычные ракеты калибра 70 мм в высокоточное оружие. Такие ракеты устанавливаются на мобильные пусковые комплексы Vampire — их закупили специально для ВСУ. Детали к ракетам также были изготовлены именно для Украины благодаря американской программе финансирования закупки напрямую у поставщика.

Комплекс VAMPIRE для 70-мм ракет с APKWS

Ракета Hydra 70 с модулем управления APKWS

Решение вызвало возмущение среди проукраинских конгрессменов в США. Они отмечают: Пентагон так и не объяснил, действительно ли угроза на Ближнем Востоке насущнее, чем атаки на украинские города.

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