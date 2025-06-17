У Путина есть слабое место: Пономарев рассказал, как Украине надавить на Россию

Российская элита сейчас чувствует себя в безопасности

В настоящее время Запад не имеет возможности повлиять на Владимира Путина. Однако удары по районам проживания российской элиты может внести коррективы в его планы.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" российский оппозиционер Илья Пономарев. По его словам, какого-либо результата можно добиться, если под угрозу будет поставлена жизнь Путина или его элиты.

"Все остальное лишь повышает его личный азарт и готовность воевать. Это же не он погибает и не его семья, а какие-то холопы бедные российские. Ну и украинцы тоже, но с российской точки зрения это лишние люди, которые ему совсем не нужны", — отметил Пономарев.

Вместе с тем оппозиционер отмечает, что повлиять на Путина можно, но для этого надо наносить удары по Рублевке — району Москвы, в котором живут государственные чиновники, бизнес-элита, финансирующая войну, губернаторы и т.д. Ради большего эффекта для этих ударов можно привлечь российских партизан, поскольку это также повлияет на внутренние российские симпатии.

Напомним, ранее Пономарев рассказывал о том, чего действительно хочет Путин от Украины. По его словам, дело не в снятии санкций и даже не в захвате территорий.