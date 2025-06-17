Еще не время для переговоров? Когда Украина может рассчитывать на постоянный мир

Путин не тот, с кем можно сейчас договариваться

Переговоры Украины и России не могут закончиться устойчивым миром. Ведь он возможен только при полном свержении режима главы РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью "Суспільне" рассказала Марси Шор – американская историк, исследовательница истории Восточной Европы. По ее словам, диктатура может быть свергнута только при перегрузке России, а сейчас этот так называемый "нулевой час" не наступил.

"Я постоянно себе напоминаю, что ни один режим не длится вечно. Всем тиранам наконец приходит конец. Сейчас говорят о переговорах, я не вижу никаких возможностей для переговоров с Путиным. Сейчас не та ситуация, которую можно решить переговорами", — говорит Шор.

Она объясняет, что здесь дело не только в том, что президент США Дональд Трамп ненадежен и нравственный нигилист, которому безразличны человеческие жизни. Просто сейчас в Украине ситуация схожа, как в 1943 году с нацистами.

"Тогда никто не говорил, что можно договариваться, мол, давайте оставим часть евреев Европы под оккупацией. Это было бы невозможно и неприемлемо. Так же и сейчас речь идет не о границах, а о российском терроре", — отмечает историк.

По словам Шор, на самом деле дело не в том, по какую сторону границы Бахмут. Ведь большинство людей за пределами Украины до войны и не слышали о Бахмуте, но дело в людях. Нельзя бросить людей жить в терроре, это недопустимо.

"Путин не тот, с кем можно договариваться. Мир по сути находится в заложниках, пока режим Путина не будет полностью разрушен, должен произойти полный крах этого режима", — отмечает исследовательница.

Она объясняет, что для устойчивого мира нужна перезагрузка России, что-то вроде 1945 года, так называемый "нулевой час", начало с чистого листа. По мнению Шор, это нужно и россиянам, ведь Путин по факту уничтожит все государство, его ресурсы.

"Пока его (Путина — ред.) не остановят, мы имеем дело с моральным нигилизмом и мира не будет, пока этому режиму не придет конец", — резюмировала историк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал компромисс, на который готова пойти Украина в переговорах с Россией.