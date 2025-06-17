Пора ли бежать из Киева: Коваленко объяснил, что делать украинцам после усиления атак РФ

Новая осень будет такой же тяжелой, как и предыдущие

В ночь на вторник, 17 июня, россияне устроили очередной массовый удар по Украине, из-за чего пострадал в первую очередь Киев. Но фоне этого, в сети уже появились призывы к тому, что пора выезжать за пределы городов, хотя эксперты с этим не согласны.

В частности украинский репер и командир роты 412-го полка "Немезис" беспилотных систем Александр Ярмак в своем Instagram обнародовал послание о том, что осень будет тяжелой. Музыкант порекомендовал украинцам выезжать за пределы городов и держаться как можно дальше от стратегических объектов.

"К сожалению, это только начало. Нас ждет ужасная кровавая осень", — написал Ярмак.

Впрочем, военно-политический обозреватель Александр Коваленко с этим мнением не согласен. В комментарии "Телеграфу" он объяснил, что точно такие же "кровавые осени" были каждый год после начала российского вторжения.

"Сейчас просто меняется парадигма террора гражданского населения. Раньше это был террор ракетным вооружением, преимущественно, оно отыгрывало главную роль, тогда по Киеву тоже прилетало десятки баллистических ракет "Искандер", десятки Х-101 и других модификаций — Х-555, "Калибры". Это была одна парадигма боевых действий, сейчас у них проблемы с производством в том количестве, в котором они хотят для террора, ракет", — сказал он.

Коваленко подчеркнул, что из-за проблем с ракетами оккупанты начали использовать более дешевый способ бить по мирным городам и перешли к тактике концентрированных ударов по отдельным населенным пунктам. Эксперт также отмечает, что бежать из Киева или других городов не стоит, однако надо быть более внимательным к тревогам.

"Ну вот человек выезжает из Киева и он работает в Киеве, он сможет нормально ехать из какого-то села и работать на своем месте? Это удар по экономике. Такие панические призывы, они ни к чему хорошему не приведут. Люди должны быть более внимательными — спускаться в бомбоубежища, в метро, реагировать на угрозы, следить за мониторинговыми каналами", — добавил он.

Он говорит, что от концентрированных ударов точно так же не защищены условные Житомир, Луцк, Тернополь или Кременчуг, равно как и нет гарантий того, что дрон не упадет на какое-то село.

"При этом человек в этом селе будет вырван из общей экономической системы — не будет работать на нормальной работе, не сможет обеспечить свою семью чем-либо полноценно. Опять-таки, это разрушается жизнь целой семьи, если они выезжают за пределы родного города и оставляют всё там", — сказал Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Киев был под ударом сотен дронов. Мы рассказывали, сколько еще Россия может "кошмарить" столицу.