Кроме памятника стоит необычная скульптура: от чего в 33 года умер Грицько Чубай и где похоронен

Поэта всю жизнь преследовал КГБ

Грицько Чубай – известный украинский поэт, переводчик и художник. Он был одним из основателей литературно-художественного андеграунда 60-80-х годов прошлого столетия. Поэт оставил несколько поэтических книг и сборников стихов, которые захватывают современников и сегодня. Хотя Чубай умер в 1983 году, но у него осталась дочь Соломия и сын Тарас, ставший лидером группы "Плач Иеремии".

"Телеграф" расскажет больше о творчестве Грицька Чубая, преследовании советской властью и болезни, забравшей его жизнь.

Что известно о Грицьке Чубае

Будущий поэт родился в селе Березины, что на Ровенщине, в крестьянской семье. Также у его роду были активисты и воины УПА. С детства Грицько много читал и в 15 лет уже имел собственную библиотеку и подборку музыкальных пластинок.

Чубай начал очень быстро читать, фото Суспильне Культура

С 1965 Чубай начал печататься в районных газетах. В то же время за ним стало тщательно следить КГБ. Так уже в 15 лет Грицько допрашивали из-за антисоветских стихов. Парень пытался поступить в Ровенский педагогический институт, но из-за антикоммунистического ответа ректор завалил его на экзамене.

Чубай писал антисоветские стихи, фото gazeta.ua

Так Грицько попытался поступить во Львовский университет имени Ивана Франко. Однако когда администрация вуза узнала, что Чубай выступал возле памятника Тарасу Шевченко, его не допустили к экзаменам. Вместо учебы Грицько работал учителем рисования и художником в колхозе.

Первый свой поэтический сборник "Постать голосу" Чубай выпустил в 1968 году самиздатом. Туда вошло 25 стихотворений. Тогда же он создал антисоветскую поэму "Вертеп". Вскоре он женился на участнице университетского ансамбля песни и пляски "Черемош" Галиной Савко. У них появилось двое детей – Тарас и Соломия.

Чубай с семьей, фото Суспильне Культура

В 1969 году Грицько создал поэму "Обшукування причетного". Его стихи и поэмы включали на Радио Свобода, поэтому к нему усилился интерес КГБ. Среди творческой интеллигенции Чубай был очень авторитетным. Писатель Юрий Винничук назвал его "гетманом утраченного поколения".

В 1971 году Чубай подготовил литературно-художественный журнал "Скриня", куда вошли не только его стихи, но и Олега Лышеги, Романа Кися, Виктора Морозова. После того, как у поэта нашли книгу Дмитрия Донцова, его три дня продержали в следственном изоляторе КГБ, а затем отпустили.

Чубая преследовал КГБ, Pinterest

Чубай сложно проживал эти события. Его постоянно допрашивали, и он начал постепенно отходить от творчества. Грицько менял разные работы — был монтажником сцены в театре имени Марии Заньковецкой, грузчиком, ездил на стройки в Сибирь.

В те времена поэту было нелегко из-за постоянных преследований советской власти. Так ему приходилось ночью разгружать вагоны, а также работать грузчиком на овощной базе и на мебельной фабрике.

Чубай работал грузчиком, чтобы прокормить семью, фото Суспильне Культура

В 1975 году, после пятилетней паузы, Грицько издал поэму "Говорити, мовчати і говорити знову". Впоследствии он поступил в Литературный институт имени Горького в Москве. Впрочем, на четвертом курсе в 1983 году Чубай умер из-за болезни почек. Ему было всего 33 года.

Могила Грицька Чубая

Поэта похоронили на Сиховском кладбище во Львове. В 1995 году Львовский городской совет разрешил перезахоронить останки Чубая на Лычаковском кладбище. В 2007 году поэту установили памятник с барельефом и его личными данными. На нем разместили скульптуру музы в полный рост. Это стало символом, что Грицько всю жизнь посвятил творчеству.

Могила Грицька Чубая, фото "Фотографии старого Львова"

Могила Грицька Чубая, фото "Фотографии старого Львова"

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