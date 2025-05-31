Родители выбирали склеп незадолго до его смерти: как выглядит могила Кузьмы Скрябина

Жизнь Скрябина оборвалась в результате ужасной аварии

Известный украинский артист Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) 10 лет назад трагически погиб в ДТП в Днепропетровской области. На месте его гибели установили памятник. А похоронили певца около Львова в семейном склепе.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Кузьмы Скрябина. Мы узнали некоторые детали о трагедии.

Кузьма Скрябин — как погиб артист

Украинский исполнитель Андрей Кузьменко был не только певцом, но и телеведущим, продюсером, актером и писателем. Память о нем продолжает жизнь в сердцах его поклонников. Песни "Старі фотографії", "Люди, як кораблі", "Мам", "Дельфіни" и другие его хиты до сегодняшнего дня не потеряли своей актуальности.

Кузьма Скрябин погиб в ДТП

Но несмотря на большие планы и амбиции, жизнь Кузьмы трагически оборвалась 2 февраля 2015 года. Погиб Андрей Скрябин в результате автомобильной аварии.

Авария, в которой погиб Скрябин, Фото: "Факты"

На затяжном повороте за селом Лозоватка на 86 км трассы "Кировоград-Кривой Рог — Запорожье" автомобиль артиста столкнулся с молоковозом. От полученных травм Кузьменко скончался на месте, не дождавшись "скорой" помощи. Два пассажира, которые ехали с Кузьмой, а также водитель молоковоза попали в больницу.

Где похоронен Кузьма Скрябин и как выглядит его могила

Отпевали Кузьму Скрябина в Преображенской церкви во Львове. На прощание с ним пришло много людей и знаменитостей, которые дружили с артистом, а именно Руслана и Наталия Могилевская.

Похороны Кузьмы Скрябина, Фото: "Львовский портал"

Руслана на похоронах Скрябина, Фото: kp.ua

Похоронили Андрея в семейном склепе на кладбище в поселке Брюховичи, около Львова. На месте его последнего пристанища установили памятник из серого гранита и повесили табличку с надписью "Кузьма Скрябин". К нему часто на могилу наведываються поклонники и друзья, поэтому там всегда есть цветы, лампадки и украинские флаги.

Похоронили Кузьму на кладбище в поселке Брюховичи

В 2015 году мама Скрябина Ольга Михайловна рассказала в интервью, что вместе с мужем хотела купить склеп за два месяца до смерти сына. И в тот момент у нее на душе было неспокойно, но она себя старалась успокоить тем, что многие люди покупают склеп заранее.

"Мы же ездим во Львов возле кладбища, там где Андрюша похоронен сейчас. И там много новых склепов. Я никогда не обращала на них внимание, мы же уже 10 лет ездим со Львова во Львов. И тут в конце декабря я ехала, обратила внимание. Говорю: "Слушай, Виктор, давай, может купим такой склеп?". А он говорит: "Давай купим", — начала рассказывать Ольга Михайловна.

Как выглядит могила Кузьмы Скрябина

Однако родителям тогда сказали, что есть на продажу только один склеп, они забрали его сразу, как узнали о смерти сына. Мама Скрябина рассказала, что в склепе они оставили большого белого плюшевого мишку, с которым артист любил ездить.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит вдова Кузьмы Скрябина и что о ней известно. С артистом она познакомилась еще в школе.