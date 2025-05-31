Родители выбирали склеп незадолго до его смерти: как выглядит могила Кузьмы Скрябина
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Жизнь Скрябина оборвалась в результате ужасной аварии
Известный украинский артист Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) 10 лет назад трагически погиб в ДТП в Днепропетровской области. На месте его гибели установили памятник. А похоронили певца около Львова в семейном склепе.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Кузьмы Скрябина. Мы узнали некоторые детали о трагедии.
Кузьма Скрябин — как погиб артист
Украинский исполнитель Андрей Кузьменко был не только певцом, но и телеведущим, продюсером, актером и писателем. Память о нем продолжает жизнь в сердцах его поклонников. Песни "Старі фотографії", "Люди, як кораблі", "Мам", "Дельфіни" и другие его хиты до сегодняшнего дня не потеряли своей актуальности.
Но несмотря на большие планы и амбиции, жизнь Кузьмы трагически оборвалась 2 февраля 2015 года. Погиб Андрей Скрябин в результате автомобильной аварии.
На затяжном повороте за селом Лозоватка на 86 км трассы "Кировоград-Кривой Рог — Запорожье" автомобиль артиста столкнулся с молоковозом. От полученных травм Кузьменко скончался на месте, не дождавшись "скорой" помощи. Два пассажира, которые ехали с Кузьмой, а также водитель молоковоза попали в больницу.
Где похоронен Кузьма Скрябин и как выглядит его могила
Отпевали Кузьму Скрябина в Преображенской церкви во Львове. На прощание с ним пришло много людей и знаменитостей, которые дружили с артистом, а именно Руслана и Наталия Могилевская.
Похоронили Андрея в семейном склепе на кладбище в поселке Брюховичи, около Львова. На месте его последнего пристанища установили памятник из серого гранита и повесили табличку с надписью "Кузьма Скрябин". К нему часто на могилу наведываються поклонники и друзья, поэтому там всегда есть цветы, лампадки и украинские флаги.
В 2015 году мама Скрябина Ольга Михайловна рассказала в интервью, что вместе с мужем хотела купить склеп за два месяца до смерти сына. И в тот момент у нее на душе было неспокойно, но она себя старалась успокоить тем, что многие люди покупают склеп заранее.
"Мы же ездим во Львов возле кладбища, там где Андрюша похоронен сейчас. И там много новых склепов. Я никогда не обращала на них внимание, мы же уже 10 лет ездим со Львова во Львов. И тут в конце декабря я ехала, обратила внимание. Говорю: "Слушай, Виктор, давай, может купим такой склеп?". А он говорит: "Давай купим", — начала рассказывать Ольга Михайловна.
Однако родителям тогда сказали, что есть на продажу только один склеп, они забрали его сразу, как узнали о смерти сына. Мама Скрябина рассказала, что в склепе они оставили большого белого плюшевого мишку, с которым артист любил ездить.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит вдова Кузьмы Скрябина и что о ней известно. С артистом она познакомилась еще в школе.