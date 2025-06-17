В "Укрзализныце" снова сбой. Какие проблемы возникли в этот раз и что делать

С покупкой билетов на не ближайшие дни лучше подождать

Во вторник, 17 июня, в работе сервиса "Укрзализныця" зафиксирован сбой. На самом портале и других приложениях невозможно приобрести билеты.

Пока "Укрзализныця" официально не комментировала сбой. Однако непосредственно портал по продаже билетов УЗ работает через раз.

"Имеются технические неполадки. Просьба повторить попытку позже", — говорится в сообщении.

Не работает сайт по продаже билетов

К примеру, как видно на фото, одни дни билеты в продаже есть, а в другие — нет. И это, учитывая, что выбрано одно из самых популярных направлений Днепр-Киев. В то же время, другие порталы по продаже билетов пишут: "Отсутствует связь с сервером".

Билетов на 19 июня нет

Билеты на 20 июня есть

Сбой в работе "Укрзализныци"

"Телеграф" пытался связаться с "Укрзализныцей", однако дозвониться не получилось, ведь направление перегружено. Вероятно, украинцы пытаются выяснить, почему у них не получается купить билеты.

Заметим, если при покупке билетов произошел сбой, то вероятнее всего их можно купить в кассах на вокзалах. Однако если же билет нужен не на ближайшие даты, то лучше подождать до полного возобновления работы. Также при условии невозможности пассажира открыть билет в приложении проводники действуют по четкому алгоритму.

Напомним, что весной "Укрзализныця" попала под масштабную кибератаку. После которой несколько дней не работали серверы, а билеты не было возможности приобрести. Компания после этого возобновила свою работу, однако подобный сбой фиксируется не в первый раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в работе ChatGPT произошел сбой.