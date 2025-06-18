Эти чудесные цветы будут радовать не только глаз, но и кошелек. Как заработать на сухоцветах

Это отличный вариант сезонной подработки или даже старта для собственного маленького бизнеса

Найти заработок без вложений сегодня непросто. Но есть крутая идея – выращивание и продажа цветка Кермек.

"Телеграф" расскажет, как на этом заработать деньги. Будет радоваться не только глаз, но ваш кошелек.

Этот цветок, который называют сухоцветом. Он не только украшает интерьер, но и может стать источником стабильной прибыли.

Растение не нуждается в тщательном уходе, воде и сохраняет свой вид месяцами, а то и годами. Именно благодаря этому свойству он очень популярен среди флористов и дизайнеров.

Его продают не только на рынках, но и в цветных люксовых магазинах и онлайн. Кермек используют в свадебных композициях, декоре кафе, фотозонах, в хендмейд-букетах и эко-оформлении.

Выращивать его просто: семена недорогое, растение неприхотливое, хорошо растет в украинском климате.

Небольшой букет кермека можно продать за 80–150 грн .

. Средние и большие композиции приносят от 200 до 1500 грн, особенно если добавить декоративные элементы или стильную упаковку.

Это отличный вариант сезонной подработки или даже старта для собственного маленького бизнеса.

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