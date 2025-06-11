Если Зеленский наденет костюм — вы можете заработать. Какие условия и какова вероятность

Оптимистов сейчас немного

В цифровом мире и доступом к новостям в режиме онлайн разного рода "дельцы" находят возможность заработать практически на всем. Например, на специальных платформах принимают ставки на то, наденет ли президент Украины Владимир Зеленский костюм.

Согласно информации, обнародованной на сайте рынка прогнозов Polymarket, пока пользователи сайта не очень оптимистичны в этом плане. Лишь 7% людей, сделавших ставку, уверены, что Зеленский радикально сменит образ к концу текущего месяца. Стоит отметить, что сам глава государства ранее говорил, что наденет костюм уже после завершения войны.

На графике видно, что ставки начали принимать 23 мая, а завершат — 30 июня. Сразу после начала приема ставок нашлось лишь 10% оптимистов, однако перед вторым раундом переговоров в Стамбуле количество таковых подскочило сразу до 56%.

Суровая реальность после этого нанесла удар по ожиданиям и после 3 июня эта вероятность не превышает 10%.

Если сейчас поставить 100 долларов на то, что Зеленский наденет костюм, то можно будет вернуть 1200 долларов. Если пойти со всеми, то вернуть можно будет лишь 106 долларов. Несмотря на то, что исход крайне очевиден, пользователи платформы сделали ставок более чем на 400 тысяч долларов. А некоторые даже напоминают, что Зеленский посетит встречу стран "Большой семерки", которая пройдет 15-17 июня.

Как сообщалось ранее, на этом же сайте также принимали ставки на то, извинится ли миллиардер Илон Маск перед президентом США Дональдом Трампом.