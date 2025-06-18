Ці чудові квіти будуть радувати не тільки око, але й гаманець. Як заробити на сухоцвітах

Це чудовий варіант сезонного підробітку або навіть старту для власного маленького бізнесу

Знайти заробіток без вкладень сьогодні непросто. Але є крута ідея — вирощування і продаж кермеку.

"Телеграф" розповість, як на цьому заробити гроші. Буде радуватись не тільки око, але й ваш гаманець.

Ця квітка, яку називають є сухоцвітом. Вона не тільки прикрашає інтер’єр, а й може стати джерелом стабільного прибутку.

Рослина не потребує ретельного догляду, води і зберігає свій вигляд місяцями, а то й роками. Саме завдяки цій властивості він дуже популярний серед флористів і дизайнерів.

Його продають не лише на ринках, а й у люксових квіткових магазинах і онлайн. Кермек використовують у весільних композиціях, декорі кафе, фотозон, у хендмейд-букетах і еко-оформленні.

Вирощувати його просто: насіння недороге, рослина невибаглива, добре росте в українському кліматі. Після зрізання її потрібно лише правильно висушити — і все, товар готовий.

Невеликий букет кермеку можна продати за 80–150 грн .

. Середні та великі композиції приносять від 200 до 1500 грн, особливо якщо додати декоративні елементи або стильну упаковку.

Це чудовий варіант сезонного підробітку або навіть старту для власного маленького бізнесу.

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