Соберите эти цветки в июле и получите хороший заработок

Календула не нуждается в специальных удобрениях или средствах защиты

Календулу можно собирать и продавать в Украине. За это готовы платить круглую сумму, подростки могут также заработать на каникулах.

"Телеграф" расскажет подробнее этого заработка. На сайте купли-продажи люди просят за килограмм сушеных цветов 800 грн.

Это дороже мяса в супермаркете и может стать серьезным источником дополнительного дохода. Календула неприхотлива к условиям выращивания и растет практически сама по себе.

Пакетик семян стоит 15-20 гривен, а один квадратный метр дает 300-500 г сушеных цветов за сезон. При текущих ценах это означает 240-400 гривен чистой прибыли с каждого квадратного метра.

Растение цветет с июня до заморозков и позволяет собирать урожай несколько раз за сезон. Главное правило – срывать цветы утром после высыхания росы и сушить в затененном проветриваемом месте до влажности не более 14%.

Продать календулу можно заготовительным компаниям в крупных городах, занимающихся скупкой лекарственного сырья. Многие аптеки также покупают травы напрямую от населения – стоит обращаться к заведующим аптеками в вашем городе.

Онлайн-платформы как OLX и Prom.ua тоже подходят для продажи небольших партий. Локальные покупатели включают в себя народных целителей, фитотерапевтов и производителей натуральной косметики. Спрос на календулу стабильно высок из-за роста интереса к натуральным средствам лечения и косметике.

Календула не нуждается в специальных удобрениях или средствах защиты, поэтому это идеальный вариант для начала собственного небольшого бизнеса на приусадебном участке.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине появилась работа для активных студентов.