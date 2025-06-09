Пять лет со 100 долларами в кармане. Сколько можно заработать на их обмене в 2025

Разница между суммами при продаже и покупке точно есть, но не стоит забывать об инфляции в Украине

На курсе доллара можно заработать, если следить за ним и вовремя покупать или обменивать валюту. Чем дольше будет лежать доллар, тем, вероятно, большим будет заработок. Однако в некоторых случаях его может и не быть.

"Телеграф" решил узнать, сколько прибыли будет у тех, кто обменяет 100 долларов в 2025 году, которые были куплены 5 лет назад. Для этого мы использовали архивные данные в Министерстве финансов Украины.

Украинец, который приобрел 100 долларов США в начале июня 2020 года за 2673 гривен, а продал их через пять лет за 4111,5 гривны, получил "плюсом" 1438,5 гривны.

Ведь в июне 2020 года средний курс продажи доллара составлял 26,73 гривны, а курс покупки в июне текущего года вырос до 41,115 гривны.

Итак, разница между суммами, которые были при продаже и покупке доллара, составила почти 1500 гривен. Однако стоит помнить об инфляции, которая продолжается в Украине и обесценивает деньги. Следовательно, реальной прибыли в такой ситуации фактически нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на чем можно сэкономить, чтобы за один год собрать до 3 тысяч долларов.