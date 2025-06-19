Никогда не берите из огорода эти плоды. Какая опасность в домашнем урожае
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Есть всего три причины, почему на плодах дыры и чёрные точки
Обычные с виду дырочки, темные пятнышки или пятна на фруктах и овощах – это не просто косметические дефекты. Во многих случаях это признаки поражения вредителями или болезнями, и такие продукты могут быть опасны для употребления, даже если вы пытаетесь удалить поврежденную часть.
"Телеграф" расскажет, что это означает на плодах. А также, что делать, когда увидели такой овощ или фрукт.
Что могут означать дыры или черные точки на плодах
Поражение насекомыми или червями
• Самые распространенные "виновники" — плодожорка, яблоневая моль, вишневая муха, капустная муха, дрозофилы. Они откладывают яйца в плод, и уже внутри развивается личинка (червь), питающаяся мякотью. Вы можете видеть лишь небольшое отверстие на кожуре, но внутри плод может быть весь проеден и испорчен.
Бактериальные или грибковые инфекции
• Через отверстие от укуса или повреждения в плод легко проникают грибки (ботритис, фузариоз, альтернария) и бактерии. Это вызывает процесс гниения даже без видимых симптомов на первый взгляд.
Токсичные продукты распада
• Даже если удалить поврежденную часть, внутри плода могут остаться микроскопические грибки или бактерии, которые уже успели выделить микотоксины (ядовитые вещества), невидимые глазу. Они не исчезают при термической обработке и могут вызывать пищевые отравления, аллергические реакции или даже проблемы с печенью при частом употреблении.
Почему не стоит "спасать" поврежденный плод:
Черная или коричневая точка – это не просто "прыщик", а место активного размножения микроорганизмов. Даже если обрезать 1–2 см вокруг повреждения, зараженные ткани могут простираться глубже, особенно в мягких плодах, таких как персики, груши, томаты. Влажная середина плода – идеальная среда для патогенов, поэтому даже частичное заражение делает продукт опасным.
Что делать
• Избегайте плодов с дырками, проколами, темными пятнами – как из огорода, так и из магазина.
• Если сомневаетесь, лучше выбросить, чем рисковать отравлением.
• Всегда тщательно осматривайте плоды перед употреблением, особенно те, что даете детям или пожилым людям.
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