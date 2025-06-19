Ніколи не беріть з городу ці плоди. Яка небезпека в домашньому урожаї
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Є всього три причини, чому на плодах дірки і чорні точки
Звичайні на вигляд дірочки, темні цятки або плями на фруктах та овочах — це не просто косметичні дефекти. У багатьох випадках це ознаки ураження шкідниками або хворобами, і такі продукти можуть бути небезпечними для вживання, навіть якщо ви намагаєтесь видалити пошкоджену частину.
"Телеграф" розповість, що це означає на плодах. А також, що робити коли побачили такий овоч чи фрукт.
Що можуть означати дірки чи чорні точки на плодах
Ураження комахами або черв’яками
• Найпоширеніші "винуватці" — плодожерка, яблунева міль, вишнева муха, капустяна муха, дрозофіли. Вони відкладають яйця в плід, і вже всередині розвивається личинка (черв’як), яка харчується м’якоттю. Ви можете бачити лише невеликий отвір на шкірці, але всередині плід може бути весь проїдений і зіпсований.
Бактеріальні або грибкові інфекції
• Через отвір від укусу або пошкодження в плід легко проникають грибки (ботритіс, фузаріоз, альтернарія) та бактерії. Це викликає процес гниття навіть без видимих симптомів на перший погляд.
Токсичні продукти розпаду
• Навіть якщо видалити пошкоджену частину, всередині плоду можуть залишитись мікроскопічні грибки або бактерії, які вже встигли виділити мікотоксини (отруйні речовини), невидимі для ока. Вони не зникають при термічній обробці і можуть викликати харчові отруєння, алергічні реакції чи навіть проблеми з печінкою при частому вживанні.
Чому не варто "рятувати" пошкоджений плід:
Чорна або коричнева точка — це не просто "прищик", а місце активного розмноження мікроорганізмів. Навіть якщо обрізати 1–2 см навколо пошкодження, заражені тканини можуть простягатися глибше, особливо в м’яких плодах, як-от персики, груші, томати. Волога середина плоду — ідеальне середовище для патогенів, тому навіть часткове зараження робить продукт небезпечним.
Що робити
• Уникайте плодів із дірками, проколами, темними плямами — як з городу, так і з магазину.
• Якщо сумніваєтеся — краще викинути, ніж ризикувати отруєнням.
• Завжди ретельно оглядайте плоди перед вживанням — особливо ті, що даєте дітям чи літнім людям.
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