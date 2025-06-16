Не покупайте этот сыр: он популярный, но очень вредный

Первый плавленый сыр был создан в 1911 году

Плавленый сыр может содержать немало вредных компонентов. Этот недорогой и любимый многими продукт продается практически в каждом магазине.

"Телеграф" рассказывает, почему плавленый сыр не лучший выбор для ежедневного потребления. Мы также поделимся секретами выбора качественного сыра.

Содержащий плавленый сыр

В состав качественного плавленого сыра должны входить сыр, сухое молоко, сливки или сливочное масло, соли-плавители, консерванты и иногда добавки.

Однако часто под видом плавленого сыра продают сырный продукт и он может содержать неполезные и даже опасные вещества. Такое название указывает на то, что вместо молочного жира в нем растительные жиры, в частности, пальмовое масло.

Чем плавят сыр?

Плавленый сыр удобно смазывать на хлеб

Для достижения однородной пластичной консистенции производители плавленого сыра используют специальные соли, преимущественно фосфаты (на этикетках могут обозначаться как E339, E450, E451, E452). Чрезмерное потребление фосфатов с пищей может отрицательно повлиять на здоровье. Плавленый сыр не подходит для детского рациона, да и взрослым не стоит на него "налегать".

Добавки

Помимо солей-плавителей в некоторых видах плавленого сыра могут содержаться неполезные ароматические и вкусовые добавки, консерванты, антиокислители, крахмал. Кроме того, обычно в плавленый сыр добавляют большое количество соли, что также является отрицательным фактором для организма.

Как выбрать качественный плавленый сыр

Нужно внимательно изучать состав сыра. Эксперт по питанию Натальи Матишинец объяснила, что качественный плавленый сыр должен быть равномерно окрашен – от белого до слегка желтоватого.

В плавленом сыре допускается незначительное количество пустот. В то же время пузырьки являются плохим признаком.

"Для того чтобы приготовить плавленый сыр, используют соли-плавители и цитраты. Поэтому вот эти "ешки" Е341, Е450, Е451, Е452, Е331 и Е332 — это нормально", — отмечает эксперт.

Какая добавка в плавленом сыре опасна

Не стоит покупать плавленый сыр, содержащий добавку Е110. Это желтый краситель, запрещенный во многих странах мира (Финляндии, Норвегии, США).

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