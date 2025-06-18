Россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА: в городе раздавались взрывы

В результате атаки фиксировались пожары и повреждения на инфраструктурном объекте

Россияне в ночь на 18 июня атаковали ударными беспилотниками Запорожья. В результате атаки были попадания БПЛА по городу, возник пожар, tcnm повреждения инфраструктурных объектов.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, оккупанты атаковали Запорожье девятью ударными беспилотниками.

"По меньшей мере девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье. Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и в складских помещениях. Пока информация о пострадавших не поступала", — написал он.

Напомним, недавно российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ночь на 17 июня враг запустил ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также "Калибры" из Черного моря – все это было направлено на Киев. Кроме этого, оккупанты пустили по Киеву "Кинжал" с МиГ-31К и массированно атаковали столицу ударными БПЛА. Также под удары попали Запорожье и Одесса.

В прошлый раз россияне устроили массированную ракетную атаку в ночь с 5 на 6 июня – после угроз об ответе на удар по аэродромам. По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС с других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава того, что осталось от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.