Чи справді Росія "відповідає" Україні на удари

Росія завчасно накопичує зброю для масованих атак

Російські удари по Україні, зокрема і масована атака на Київ 17 червня, — це не "відповідь" на якісь дії українських спецслужб чи військових. Адже такі нальоти здебільшого плануються.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері телемарафону. За його словами, вважати будь-яку масовану атаку зі значними влучаннями після спецоперації "Павутина" "відповіддю РФ" недоцільно.

"РФ завчасно обирає цілі, це ніяка не "відповідь" на дії України на їх території", — каже Братчук.

За його словами, Росія завчасно накопичує зброю для масованих атак і не завжди вони прив'язані до якихось події. Більшість з ударів залежить і від постачання російських партерів. Так, до прикладу, деякі "шахеди", які прилетіли по Києву мають новітні комплектуючи Ірану. Це свідчить про відповідну поставку.

"Ми бачимо, що у ворога не вистачає зброї. День-два вони атакують посилено, а потім спостерігаємо певну оперативну паузу, яку ми бачимо зараз. Значить, відбувається накопичення. На скільки у ворога буде зменшуватися пауза, тоді ми будемо говорити про те, що їм вдається нарощувати виробництво", — додав Братчук.

Нагадаємо, 17 червня Росії завдала масованого удару по Києву та Одесі. В столиці пролунало з десяток вибухів, були загиблі та постраждалі. Одеса потрапила не під таку сильну атаку, але зафіксовано руйнування історичного центру та є загиблі і постраждалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник Росії Володимир Путін цинічно збрехав про масований удар по Україні.