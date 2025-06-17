Киев под ударом сотен дронов: сколько еще Россия может "кошмарить" столицу

Россия продолжает использовать практику террора гражданского населения в украинских городах

Обстрел Киева, произошедший в ночь на вторник, 17 июня, стал одним из самых массовых и кровавых ударов. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили 440 БПЛА – среди них 280 – ударные типа Shahed и 160 – беспилотники-имитаторы. На момент публикации известно о 139 пострадавших и 15 погибших в результате атаки людей.

"Телеграф" выяснил, сколько еще времени Россия сможет продолжать атаковать украинские города в таком же темпе и есть ли у Украины системное видение противодействия этой угрозе.

Годовая статистика ударов

За последний год Россия резко нарастила интенсивность атак дронами типа Shahed. Если еще в прошлом году удары обычно насчитывали несколько БПЛА, то в мае-июне 2025 года их количество начало исчисляться сотнями за ночь.

Так, в июне 2024 года типичный обстрел состоял из 22-47 ударных беспилотников. В августе произошли первые массированные комбинированные атаки — например, в ночь на 26 августа россияне выпустили 109 Shahed одновременно, из которых ПВО уничтожило 99. В октябре и ноябре зафиксировано несколько ударов с привлечением 80-90 дронов, часто вместе с ракетами.

Начиная с декабря 2024 года интенсивность атак стремительно возросла. В ночь на 25 декабря Россия применила уже 106 Shahed, из которых только половину удалось сбить. А уже в январе-феврале 2025 года количество дронов в воздухе каждый раз превышало 140, а иногда — 185 единиц.

В марте-мае атаки стали регулярными, и практически еженедельно фиксировались ночные обстрелы с участием 200+ ударных БпЛА. Например, в ночь на 21 марта — 214 дронов, на 23 мая — 175, на 25 мая — почти 300. ночь.

Абсолютный пик был зафиксирован в ночь на 9 июня 2025 года – тогда противник выпустил 499 средств воздушного нападения, из которых 479 – дроны Shahed. И только через восемь дней, в ночь на 17 июня, Россия снова атаковала Киев рекордными 440 дронами, из которых 280 были ударными.

Как изменились пуски "шахедов" с прошлого года

В марте 2025 года аналитики сообщили, что Россия смогла не только перенять технологии производства иранских дронов-камикадзе Shahed, но значительно расширить их номенклатуру и масштабировать производство. Благодаря этому агрессору удается ежемесячно запускать по территории Украины более 1300 беспилотников, а в отдельные месяцы более 2000.

Как сообщало издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Силах обороны, за последний год Россия постепенно развернула массовый сбор не только базовых "Гераней-2" (Shahed-136), но и менее мощных "Гераней-1", модернизированных "Гарпий-А1" и новых дронов типа "Парод".

По оценкам издания, ежемесячные объемы производства по состоянию на март 2025 составляли:

примерно 900 "Гераней-2" (Shahed-136);

не менее 1000 дронов типа "Пародия";

более 2000 "Гербер" и "Гарпий", при этом 80% — это "Герберы".

Россия ежемесячно производит более 5000 дальнобойных беспилотников, из которых половина — это ударные "Shahed-136" ("Герань-2"), а остальные — имитаторы, предназначенные для заблуждения украинского ПВО. Об этом говорится в ответе Главного управления разведки Минобороны по запросу Forbes Ukraine.

По информации ГУР, к концу мая 2025 года темпы производства "Shahed-136" достигли 2700 единиц в месяц. Имитаторов типа "Гербер" Россия выпускает примерно 2500 в месяц. Это означает пятикратный рост производства по сравнению с августом 2024 года, когда собеседники Forbes Ukraine оценивали темпы на уровне 500 дронов ежемесячно. В декабре 2024 года, по оценкам Defense Express, объемы уже могли достигать 2000 единиц.

Обезвреженный российский дрон "Гербера"

Имитаторы "шахедов" начали активно применяться с осени 2024 года. Как пояснили в ГУР, "Герберы" изготавливают из дешевых материалов – эти аппараты либо вообще не имеют боевой части, либо несут минимальный заряд. Их используют для разведки, а главное, для создания перегрузки системы противовоздушной обороны Украины.

От чего зависит увеличение атак

В начале апреля 2025 года издание The Telegraph сообщило, что количество дроновых атак России на Украину выросло на 52,5% после начала мирных переговоров с участием США и РФ. По данным сводок Воздушных сил ВСУ, с 18 февраля — даты первой встречи сторон в Эр-Рияде — за 30 дней россияне запустили 4776 дронов, тогда как за предыдущий месяц — 3148.

Журналисты издания отмечали, что Москва умышленно усилила удары, чтобы подттолкнуть Киев к уступкам и захватить как можно больше территорий к любому потенциальному прекращению огня. Это давление, по мнению аналитиков, было ответом на заявление Дональда Трампа о намерении быстро завершить войну.

Российские атаки усиливались и по информационным поводам. 28 февраля, после заявления Трампа о "неблагодарности" Зеленского, Россия совершила 208 дроновых атак (на 42 больше, чем накануне). 7 марта, в день приостановки обмена разведданными между США и Украиной, Кремль запустил 252 дрона — в то время это была вторая по интенсивности атака в 2025 году.

Почему система ПВО не способна справиться с атаками

После очередной атаки Украина снова оказалась перед вопросом: почему российские Shahed долетают до столицы, и что не так с системой ПВО? Эксперт по авиации Константин Криволап в комментарии "Телеграфу" объяснил: причина — в отсутствии единой концепции борьбы с дронами, хаотической системе управления и несогласованности между структурами, отвечающими за перехват воздушных целей.

"Должна вообще быть какая-то концепция борьбы против "шахедов". Было бы разумно, будь она утверждена, принята, чтобы ее обсуждали. Но у нас такого не было. У нас как: дроны полетели — будем сбивать. Чем сбивать? Пулемет поставим на пикап, прицепим, будем сбивать".

Криволап подчеркнул: в начале этапа применения этих дронов они были еще относительно "наивными", а россияне — неопытными. Но с течением времени тактика РФ усложнилась, они начали совершенствовать программирование, планирование маршрутов, использование антенн, что позволяет избегать действия украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Сначала РЭБ действительно работал — это было видно даже по нашим навигаторам. Но такой картины я давно не видел. Россияне увеличили количество антенн CRPA, и Shahed стали менее чувствительны к нашему РЭБу - начали его игнорировать ", — заметил эксперт.

Отсутствие четкой ответственности – еще одна фундаментальная проблема. По словам Криволапа, ранее половину дронов сбивали вертолеты армейской авиации, частично присоединялись ДФТГ, ПВО, мобильные огневые группы, сухопутные войска. Но каждый действовал сам по себе, без координации, и никто не отвечал за общий результат.

"ДФТГ стреляли из Browning, не попали? Ну, бывает. ПВО радиолокацию давало, где смогло — говорят "у нас не хватает радаров, чтобы обнаруживать цели". Армейская авиация что-то пропускала — "так не хватает вертолетов". А еще тепловизоров нет".

Несмотря на критику, Криволап признает, что раньше ПВО работала эффективно — иногда сбивала 90–100% целей. Но россияне адаптировались, а Украина нет. Концепция не пересматривалась, новые принципы организации обороны не введены.

"То, что осталось у нас, уже не отвечает новым вызовам. Я полгода говорю: нужно пересмотреть концепцию, выработать принципы — как строить оборону, что нам нужно, какие вызовы ждут нас впереди. Сейчас у нас работает система отработки вызовов", – отметил эксперт.

Константин Криволап отметил, что правительственное постановление об использовании дронов-перехватчиков и легкомоторной авиации, вероятно, появилось после совещания у президента. По его словам, в документе есть три ключевых пункта: во-первых, закрепляется, что дроны нужно сбивать дронами; во-вторых, легкомоторная авиация может использоваться для таких задач; и в-третьих, что за реализацию отвечают ДФТГ, которые должны взаимодействовать с военными администрациями.

"Не совсем понятно, почему за это теперь будут отвечать ДФТГ, которые будут приходить в военную администрацию, что-то просить, что-то согласовывать. Будут приписаны к какой-то воинской части, причем по согласованию командира будет выписываться боевое распоряжение. Кто будет предоставлять боеприпасы? Кто будет обеспечивать?".

Криволап акцентировал, что в таких условиях эффективным средством может быть легкомоторный самолет, оснащенный микроракетами, например эстонскими Mark-1 или дронами-перехватчиками.

Эстонская ракета Mark-1. Фото: Frankenburg Technologies

"Такой самолет может достаточно долго патрулировать воздух. Он оснащен тепловизором. Он возьмет свой радар, или ему его прицепят, или будет радар с земли, потому что Link-16 (ред. – военная тактическая сеть обмена данными) мы уже используем – для передачи данных, для наведения", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, эксперты отмечают, что увеличилась высота полета ударных дронов, из-за чего поражать их стало сложнее.

Темпы производства "шахедов"

Авиационный эксперт осторожно относится к заявлениям о якобы массовом производстве дронов в России. Он отмечает, что пока нет подтвержденных данных, свидетельствующих о выпуске более 90 Shahed-136 в сутки. Эту оценку, по его словам, озвучил и руководитель украинской военной разведки. Такую же цифру назвал и авиаэксперт Валерий Романенко в комментарии "Телеграфу".

В то же время Криволап подчеркнул, что важно оценивать не ежедневные пиковые показатели, а средние за месяц. По его словам, более объективно — считать в формате "запусков в месяц" и уже тогда выводить реальные цифры.

"Я всегда говорю — надо считать за месяц. В этом году средний показатель — 80-85. Президент меня поправил: за 5 месяцев было выпущено 11 200 "шахедов". Если поделить — получается 73-74 в сутки. Вот это реальные цифры. Они накапливают, концентрируют, а потом наносят удар. Вчера ничего не было? Сегодня ударили", — пояснил Криволап.

Отдельно эксперт прокомментировал недавний удар по заводу в Елабуге, где, по его оценкам, производят 40-50% всех российских Shahed. Если повреждения существенные, количество атак должно заметно снизиться. Другую часть дронов выпускает завод "Купол" в Ижевске.

Дым над заводом "шахедов" в Елабуге

При этом, по словам эксперта, западные СМИ и политики порой распространяют необоснованные утверждения о том, что удар Израиля по заводу по производству дронов в Иране как-то повлияет на ситуацию с атаками по Украине:

"Иранцы уже завершили контракт. То, что сбиваем сейчас — это все или российское, или китайское. Двигатели — китайские. Комплектация — в основном китайская. Израильтяне ударили по заводу в Иране? Так при чем здесь он? Никак не связано", — подчеркнул эксперт.

Ресурсы России ограничены, Китай — осторожен

Криволап скептически оценил перспективы существенного наращивания производства без новых заводов и расширенной логистики. По его словам, для удвоения темпов выпуска России необходимо построить еще один завод. Чтобы выйти на пятикратный рост — не менее пяти. И что не менее важно найти дополнительные мощности для поставки комплектующих.

"Чтобы увеличить производство дронов в пять раз, нужно пять заводов. И пять китайских заводов, которые будут выдавать поршневые двигатели. Китайцы, кстати, не дураки — они более чем на 30% производства под одного клиента не сядут. Они будут диверсифицироваться", — пояснил эксперт.

Почему "шахеды" долетают до Киева

По пути в столицу дроны пролетают сотни километров через другие области. По словам Криволапа, главная причина – отсутствие полноценного радиолокационного покрытия и очередная, а не постоянная система ПВО.

"У нас в огородах стоят мобильные огневые группы? Или средства ПВО там стоят? Нет. У нас очередное ПВО. У нас нет даже полного радиолокационного покрытия", — констатировал эксперт. По его словам, когда дроны пролетают через Сумскую, Полтавскую или Черниговскую, их обнаруживают лишь фрагментарно.

Эксперт настаивает на необходимости поднять радары на высоту или на бортах самолетов, или на привязных аэростатах. Это простое решение, которое работает во многих странах. Однако, по словам Криволапа, украинские специалисты по ПВО имеют другую позицию. Отдельно он объяснил, почему стало труднее сбивать вражеские дроны. Во-первых, потому что Россия адаптирует тактику, а украинская сторона отстает. Во-вторых, из-за зависимости от дорогостоящих средств поражения: "Вчера сбивали их ракетами. Но как накопить столько ракет? Стоимость поражения становится слишком высокой", — подытожил он.

Ключевым фактором, определяющим эффективность ОТРК "Сапсан"/"Гром-2" и его влияние на ход войны с Россией, является налаживание серийного производства. Об этом изданию "Телеграф" рассказали военные эксперты, которые также уточнили необходимое Украине количество ракет.

Отметим, ранее "Телеграф" писал, что Кабинет Министров Украины приступил к масштабному экспериментальному проекту с привлечения добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ) в систему противовоздушной обороны. Это стало ответом на растущую угрозу со стороны России, активно применяющую ударные дроны против гражданских объектов и критической инфраструктуры.