"Они бы не остались живы": Путин цинично солгал об ударе по Киеву и обвинил журналистов во лжи

При этом Путин улыбался, демонстрируя радость того, что снова удалось убить украинцев.

Российский правитель Владимир Путин во время общения с прессой на Петербургском международном экономическом форуме 18 июня цинично солгал, что удар по Киеву 17 июня якобы был направлен на "военные объекты". Также он обвинил журналистов во лжи, заявив, что никакие гражданские объекты якобы не были поражены.

Наглую ложь Путина уже опубликовала российская пропаганда. В частности, он заявил, что западные журналисты, мол, не могли ничего видеть, поскольку они "не остались бы в живых".

"Если бы ваши журналисты видели бы как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли вам могли об этом что-то сказать, они не остались бы живыми… Если они что-то и видели, то видели со стороны. Удар был не по жилым кварталам, а по объектам ОПК. По заводам, которые производят военную технику"– заявил Путин в ответ на просьбу американского журналиста объяснить, зачем Россия убила 28 гражданских.

При этом Путин улыбался, показывая радость от того, что снова удалось убить украинцев. Также он в очередной раз упомянул об одной из "идефикс" российского режима — "демилитаризации Украины" и умудрился привязать хладнокровное убийство десятков гражданских к "достижению" этой цели.

"Мы не делаем никакого секрета. Одна из целей "специальной военной операции" — демилитаризация Украины, лишение ее возможности иметь грозящие нам вооруженные силы", – заявил российский правитель.

Напомним, что утром 17 июня Киев пережил один из самых страшных ударов с начала войны. Россияне атаковали город кассетными боеприпасами и полностью разрушили подъезд многоэтажки. Днем 18 июня было известно о 26 погибших. В том числе из-под завалов многоэтажки в Соломенском районе вытащили тело молодого парня. Родители погибшего целый день находились у спасателей в ожидании чуда.

К вечеру 18 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о завершении спасательных работ и назвал окончательную цифру погибших в результате российской атаки — 28 человек. Среди них – погибший гражданин США, жизнь которого унесла дроновая атака, предшествовавшая ракетным обстрелам.