Обмена пленными с Россией не будет? В Украине объяснили, что произошло

Кремль в очередной раз прибег к грязным играм

Россия пытается затягивать обмен военнопленными и телами погибших, заявляя, что он переносится. В настоящее время происходит согласование списков между сторонами.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Отмечается, что Кремль в очередной раз пытается вести грязные игры вместо того, чтобы вернуться к конструктивной работе и выполнять договоренности.

"Сегодняшние заявления российской стороны не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни относительно обмена пленных, ни относительно репатриации тел. В течение последней недели команды с обеих сторон вели работу в двух направлениях — репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленными", — заявил в Коордштабе.

Там подчеркнули, что на этапе согласования списков обмена военнопленными возникли проблемы. Ведь Россия представила списки, не соответствующие согласованному подходу на переговорах в Стамбуле. Украина в свою очередь внесла правки и передала их Кремлю. Киев ждет следующего шага Москвы.

В ведомстве также рассказали, что в отношении репатриации тел Россия предприняла односторонние действия, которые не были согласованы в рамках совместного процесса. В Стамбуле во время второго раунда переговоров Украина и Кремль договорились об обмене погибшими, но тогда точной даты не называли.

"К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате — в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в рамках договоренностей", — добавили в Коордштабе.

Напомним, во время второго раунда переговоров в Стамбуле Киев и Москва договорились об обмене телами погибших по формуле "6000 на 6000" и обмене тяжелобольными, ранеными и молодыми военнопленными.

Ранее Телеграф рассказывал, чем закончился второй раунд переговоров в Стамбуле.