Обмен пленными и репатриация погибших: манипуляции Кремля

Завершение всех этапов большого обмена и репатриации запланировано на 20 июня

2 июня во время переговоров в Стамбуле делегация Украины договорилась с представителями России об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными по формуле "всех на всех", а также об обмене молодых солдат в возрасте до 25 лет. Также стороны договорились о возвращении 6000 тел погибших воинов. Какие-либо препятствия для работы в обоих направлениях со стороны Украины отсутствовали, но Россия практически сразу начала манипуляции вокруг этой темы.

Так, уже 7 июня помощник Путина Мединский заявил, что Киев якобы "неожиданно перенес на неопределенный срок" и обмен, и репатриацию погибших.

После начала обменных процессов, стартовавших 9 июня, российские спецслужбы развернули обширную информационно-психологическую операцию с целью дестабилизации украинского общества. Завершение всех этапов большого обмена и репатриации предварительно запланировано на 20 июня – и тогда вражеская операция должна достичь своей кульминации.

Стратегия российских спецслужб в информационной войне известна: поскольку к прямой рекламе "русского мира" украинцы нечувствительны, Москва стремится дестабилизировать Украину изнутри, чтобы сломить ее волю к сопротивлению. Для этого российские спецслужбы разъяривают внутренние противоречия, пытаются провоцировать конфликты и спекулируют чувствительными вопросами. Среди "любимых" тем врага – потери Украины на поле боя, пропавшие без вести и военнопленные. В отличие от России, равнодушной к судьбе своих солдат, для Украины эти вопросы чрезвычайно болезненны. И именно поэтому спецслужбы РФ используют в этом случае обширный арсенал средств, совмещая как чисто информационные элементы, так и операции "на земле".

Ложь вокруг репатриации

Например, еще в феврале 2025 года российский генштаб заявлял, что потери ВСУ якобы превысили 1 млн человек. Это, конечно же, бред, опровергаемый не только Киевом, но и независимыми международными экспертами. Параллельно пропагандистские Telegram-каналы вбрасывают в украинское информационное пространство другие фейковые цифры украинских потерь – будь то 400 или 500 тысяч.

Для того, чтобы придать этим вбросам видимость достоверности, аудиторию накачивают псевдоаналитикой о том, что кладбища Украины якобы "превращаются в города", что тела погибших намеренно не забирают с поля боя или тайно сжигают в крематориях, а погибших массово записывают в пропавшие без вести. И все это – под аккомпанемент лживых заявлений о том, что ВСУ якобы постоянно попадают в разваливающийся "котлы", а российская армия вот-вот войдет в Сумы, а может и в Ла-Манш.

Масштабная репатриация тел стала удобным поводом к тому, чтобы усилить информационное давление на украинцев. В течение прошлой недели в украинское информпространство наиболее активно вбрасывались следующие тезисы:

украинские власти якобы хотели отсрочить/сорвать возвращение тел погибших военных;

Украина получила на порядок больше тел, чем отдала России, что якобы доказывает, что потери ВСУ намного превышают потери оккупантов;

Россия якобы имеет 40 тыс. тел украинских военных и сейчас передает Украине лишь небольшую часть тел;

Киев не хочет возвращать тела погибших защитников, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.

Также Служба внешней разведки Украины предупредила о том, что в конце недели враг планирует опубликовать сфальсифицированные списки погибших украинских военных и гражданских, якобы идентифицированных россиянами.

Цель этой информационно-психологической операции очевидна: спровоцировать среди украинцев панику, а также взорвать доверие к собственному государству. Особенно это касается родственников и близких погибших и пропавших без вести воинов, а также их собратьев. В первую очередь этих людей российская пропаганда пытается убедить в том, что украинские власти якобы "не считаются с потерями" и относятся к солдатам, как к "пушечному мясу", а также хотят "сэкономить" на компенсациях. Впрочем, под информационным ударом находится и остальное общество, которое Москва стремится склонить к "миру любой ценой", то есть к капитуляции на условиях Путина.

На самом же деле, Украина делает все возможное, чтобы сохранить жизнь своих защитников и достойно почтить павших. Руководство страны не скрывает реального положения дел от граждан. Так, в феврале 2025 года Президент Владимир Зеленский публично озвучил количество потерь Украины – около 46 тысяч погибших и 380 тысяч раненых. В этот раз Украина вернула, по данным Координационного штаба, тела 6057 защитников и продолжит дипломатическую работу над репатриацией.

При этом Россия возвращает тела павших украинских воинов в крайне изуродованном состоянии, иногда остатки одного человека находились в разных мешках. Также вместе с павшими защитниками Украина получила определенное количество тел оккупантов, смешанных с телами украинских воинов, сообщили в МВД Украины. Вероятно, все это было сделано намеренно, чтобы увеличить количество передаваемых тел и усложнить процесс их идентификации.

Шантаж обменами

Так же цинично Россия манипулирует темой военнопленных. С первых дней полномасштабного вторжения оккупанты врут о том, что украинские военные якобы массово сдаются в плен. Время от времени Кремль озвучивает даже вымышленные цифры, призванные деморализовать украинское общество. А еще пропаганда постоянно придумывает фейки о том, что пленные украинские солдаты вроде бы не желают возвращаться на Родину и даже желают остаться в России.

Для того чтобы спровоцировать протесты в Украине, Москва намеренно тормозит и задерживает обменные процессы. К примеру, один из таких случаев произошел в январе 2023 года. В преддверии обмена, запланированного на 14 января, российские спецслужбы проводили "информационную накачку" через сеть Telegram-каналов, ориентированных на среду родственников военнопленных. Эту аудиторию призвали "выходить на Майдан" и оказывать давление на руководство государства. Для того чтобы усилить эффект, Москва в последний момент упразднила обмен, а небольшой митинг родственников пленных и пропавших без вести пропаганда широко разрекламировала как "майдан вдов", якобы призывавших Зеленского начать переговоры с Россией.

Кроме того, Россия грубо нарушает Женевские конвенции, удерживая пленных в бесчеловечных условиях, подвергая их пыткам и жестокому обращению. Это также используется врагом для увеличения напряжения в украинском обществе, которое искренне стремится освободить своих защитников. Обвиняют в разнообразных преступлениях и приговаривают к большим тюремным срокам, что затрудняет их обмен.

Следует заметить, что родственники пленных – приоритетная цель для российских спецслужб. Эти люди находятся в эмоционально уязвимом положении, поэтому враг пытается манипулировать ими, выманить деньги или чувствительную информацию, а иногда даже завербовать. Порой тем самым занимаются и обычные мошенники, которые под видом волонтеров, журналистов или представителей госструктур (в т.ч. враждебных) стремятся выманить у жертв средства, обещая "посодействовать" освобождению их близких из плена.

Цель российских манипуляций — разрушить доверие украинцев к собственному государству, убедив их, что их враг — в Киеве, а не в Москве. Но реальные факты опровергают этот нарратив. Масштабный обмен, начавшийся в результате договоренностей в Стамбуле – очередное доказательство того, что Украина делает все, чтобы освободить из плена каждого защитника и защитницу, используя для этого все имеющиеся возможности. Единственная причина, почему домой не вернулись все пленные военные и гражданские пленники – это стремление России давить на Украину, продолжая свою преступную войну. Поэтому крайне важно не поддаваться на провокации врага.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.