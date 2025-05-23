Сотни людей уже вернули: как проходит обмен пленными в формате "1000 на 1000" (фото)

Хорошие новости стоит ждать еще несколько дней

Украина реализовала первую часть масштабной договоренности с Россией об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня, 23 мая, домой вернулись 390 украинцев – военных и гражданских. Обмен стал результатом произошедших ранее в Турции переговоров.

Глава государства отметил, что продолжение обмена ожидается в субботу и воскресенье. По его словам, украинская сторона проверяет каждую фамилию и тщательно прорабатывает информацию о каждом пленнике. Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к процессу, и подчеркнул важность возвращения каждого украинца.

Об договоренности в формате "1000 на 1000" Киев и Москва согласовали во время переговоров в Стамбуле. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, обмен продлится три дня. Издание Financial Times уточняет, что большинство уволенных – военные, хотя среди возвращенных есть и гражданские. По информации одного из источников FT, российская сторона отказалась включать в обмен свои высокопоставленные заключенные.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение списка на обмен. Аналогичный список с украинской стороны был передан России, о чем заявил заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский предупреждает, что 30-дневное перемирие, являющееся одной из целей текущих переговоров и к которому стремится Украина, может нести серьезную опасность. По его словам, в случае прекращения огня линия фронта фактически превратится в границу, что приведет к разделению страны.