"Россия просто лжет Трампу": Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны

Без санкций война не закончится

Российская армия не настолько успешна в своем наступлении, как хочет показать. Тем временем переговоры о завершении войны без реального международного давления на Москву закончатся ничем.

Об этом и другом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BILD. По его словам, пока эти санкции не вводятся, массовые атаки дронов будут продолжаться.

Говоря об успехах россиян на фронте, глава государства отметил, что оккупанты "не так уж и успешны, мягко говоря". При этом он также отмечает, что Кремль не желает мира и использует переговоры, чтобы тянуть время и избежать введения новых санкций, которые обещали в Вашингтоне.

"Он (Путин, — ред.) не выдержит длительной войны с поддержкой партнеров и санкциями", — сказал Зеленский.

При этом он отмечает, что президент США Дональд Трамп хоть и нахваливает Путина, но уже понял его план.

"Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна в отношении войны. Я думаю, что Россия просто лжет Трампу", — сказал глава государства. По его словам, Путин не понимает ничего кроме силы, и у США она есть.

В частности Зеленский отметил, что подразумевал пакет санкций, который обещали ввести в Вашингтоне, но не ввели. Он подчеркнул, что главной проблемой западных санкций является то, что их вводили недостаточно оперативно, что позволяло российской экономике успеть адаптироваться.

"Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает. Но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он может продержаться еще какое-то время. Поэтому жесткие санкции должны быть реализованы сейчас", — сказал он.

Зеленский отметил, что чем больше поддержка Украины, тем меньше украинцев погибнет.

"Люди — это не дрова, которые бросают в огонь. Мы не относимся к своим людям так, как это делают россияне", — добавил он.

Напомним, ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в проекте бюджета на 2026 год не будет пункта о военной помощи Украине.