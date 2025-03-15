Скрывал его в своих декларациях: в каком особняке под Киевом жил убитый предатель Илья Кива

Илья Кива скрывал свой дом в декларациях

Одиозный украинский политик Илья Кива, который предал нашу страну и был ликвидирован в России, до побега жил в элитном поселке под Киевом. Но свой шикарный особняк скрывал от посторонних глаз и не указывал его в своих декларациях.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дом, в котором проживал нардеп-предатель Илья Кива. Его тайное "гнездышко" рассекретил однопартиец Вадим Рабинович.

В каком особняке под Киевом жил Илья Кива

Украинский нардеп Илья Кива, который был членом пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", неоднократно попадал в разные скандалы. Один из них касался его незадекларированного имущества в поселке Козин под Киевом.

Илья Кива жил в элитном поселке под Киевом

В 2021 году журналисты Bihus.info провели расследование и нашли шикарный особняк, в котором жил нардеп-предатель Илья Кива. Дом площадью в 420 квадратных метро рассекретили благодаря видео народного депутата Вадима Рабиновича, которые тот снимал во время обысков у своего однопартийца.

Илья Кива и Вадим Рабинович

Илья Кива жил в трехэтажном особняке

Журналисты выяснили, что Илья Кива проживал в трехэтажном особняке с 8 комнатами и бассейном. В марте 2022 года этот особняк продавали за 21 миллион гривен или предлагали в долгосрочную аренду за 120 тысяч гривен в месяц. Но ни трат на покупку жилья, ни на его аренду, Кива не декларировал.

Дом Ильи Кивы под Киевом

Особняк продавали за 21 миллион гривен

Предатель лишь указывал, что владеет участком в Полтавской области и квартирой, где проживает его дочь. Сам Илья Кива отказался отвечать на вопрос, кому принадлежит этот коттедж в Козине.

Свой дом Илья Кива скрывал в декларациях

Напомним, что в январе 2022 года Илья Кива выехал из Украины, сначала он перебрался в Аликанте (Испания), а затем полетел в Москву. 6 декабря 2023 года предателя ликвидировали из стрелкового оружия.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственная женщина предателя Кивы, которую он не скрывал. Нардеп выводил ее в свет и показывал в соцсетях.