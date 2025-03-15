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Скрывал его в своих декларациях: в каком особняке под Киевом жил убитый предатель Илья Кива

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Как выглядит дом, в котором Илья Кива жил до побега в Россию Новость обновлена 15 марта 2025, 20:15
Как выглядит дом, в котором Илья Кива жил до побега в Россию. Фото Колаж "Телеграфа"

Илья Кива скрывал свой дом в декларациях

Одиозный украинский политик Илья Кива, который предал нашу страну и был ликвидирован в России, до побега жил в элитном поселке под Киевом. Но свой шикарный особняк скрывал от посторонних глаз и не указывал его в своих декларациях.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дом, в котором проживал нардеп-предатель Илья Кива. Его тайное "гнездышко" рассекретил однопартиец Вадим Рабинович.

В каком особняке под Киевом жил Илья Кива

Украинский нардеп Илья Кива, который был членом пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", неоднократно попадал в разные скандалы. Один из них касался его незадекларированного имущества в поселке Козин под Киевом.

Илья Кива жил в элитном поселке под Киевом
Илья Кива жил в элитном поселке под Киевом

В 2021 году журналисты Bihus.info провели расследование и нашли шикарный особняк, в котором жил нардеп-предатель Илья Кива. Дом площадью в 420 квадратных метро рассекретили благодаря видео народного депутата Вадима Рабиновича, которые тот снимал во время обысков у своего однопартийца.

Илья Кива и Вадим Рабинович
Илья Кива и Вадим Рабинович
Илья Кива жил в трехэтажном особняке
Илья Кива жил в трехэтажном особняке

Журналисты выяснили, что Илья Кива проживал в трехэтажном особняке с 8 комнатами и бассейном. В марте 2022 года этот особняк продавали за 21 миллион гривен или предлагали в долгосрочную аренду за 120 тысяч гривен в месяц. Но ни трат на покупку жилья, ни на его аренду, Кива не декларировал.

Дом Ильи Кивы под Киевом
Дом Ильи Кивы под Киевом
Особняк продавали за 21 миллион гривен
Особняк продавали за 21 миллион гривен

Предатель лишь указывал, что владеет участком в Полтавской области и квартирой, где проживает его дочь. Сам Илья Кива отказался отвечать на вопрос, кому принадлежит этот коттедж в Козине.

Свой дом Илья Кива скрывал в декларациях
Свой дом Илья Кива скрывал в декларациях

Напомним, что в январе 2022 года Илья Кива выехал из Украины, сначала он перебрался в Аликанте (Испания), а затем полетел в Москву. 6 декабря 2023 года предателя ликвидировали из стрелкового оружия.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственная женщина предателя Кивы, которую он не скрывал. Нардеп выводил ее в свет и показывал в соцсетях.

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