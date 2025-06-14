Враг остановлен, но бои жесткие: Зеленский подробно рассказал, что происходит на каждом направлении фронта (карты)

Зеленский назвал Покровское направление приоритетным для врага

Украинские военные выравнивают позиции на Сумском направлении, в Днепропетровской области уничтожают ДРГ, а Покровск остается ключевой целью России. Для РФ принципиально создать иллюзию результатов наступления. Именно поэтому враг запускает малые группы в сторону Днепропетровской области — ради кадров и заявлений в СМИ.

Об этом 13 июня заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, в которой участвовал корреспондент "Телеграфа". Президент рассказал, что происходит на линии фронта.

В частности, на Харьковщине и Купянском направлении потерь позиций нет. В Луганском направлении была угроза, но ее ликвидировали. Что касается боев в районе Константиновки, президент назвал их жестокими. Он отметил, что у россиян было преимущество, но украинские защитники продвигаются вдоль трассы. Вероятно, подразумевается трасса "Покровск-Константиновка", отмеченная на карте красным.

Ситуация вокруг Константиновки

Что происходит на фронте Сумской области

Бои продолжаются вдоль границы. Президент сообщил, что максимальная глубина — от границы в 7 километрах. Отметим — это менее чем в 30 километрах от Сум. Главные бои продолжаются у Кондратовки, Константиновки, Алексеевки, Юнаковки. В Андреевке восстановлен контроль. В этих населенных пунктах полегло до роты оккупантов почти в каждом. На основе карт DeepStateMap "Телеграф" отметил основные точки.

Где продолжаются бои в Сумской области

Успешная Курско-Сумская операция сломала сценарий РФ

Президент также подчеркнул, что если бы не было Курско-Сумской операции, продвижение российских войск на этом направлении было бы сильнее — они избрали его приоритетным, одновременно с Покровским. Там, к слову, тоже нет изменений.

Нанесенный украинскими силами в мае удар по направлению к Теткиному заставил оккупантов перебросить туда силы. Не пропуская ВСУ вглубь России, они одновременно не могут отойти и сами. "Разделение их группировки на куски не позволило им продвигаться глубже на Сумском направлении", — говорит Зеленский.

Теткино находится в стороне от основной арены боев

Выход на админграницу Днепропетровской области

Зеленский подчеркнул, что для российских военных важна информационная волна. Продвижений нет, но идут бои. Как и в Сумах, оккупантам важно отметить продвижение. "Для них это важная история, сделать фотографию, видео и т.д. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, чтобы они просто это сделали", — говорит президент.

Приближение россиян к Днепропетровской области

По состоянию на 13 июня была уничтожена группа диверсантов из шести человек. Они были в километре от административной границы. Удалось пройти им, потому что группа маленькая, а все вокруг зазеленело и расцвело, так что они передвигаются по посадкам.

Ранее "Телеграф" проанализировал, сколько домов в столице Украины Россия разрушила своими атаками. Часть из них возобновлена, однако этот процесс в Киеве неравномерен.