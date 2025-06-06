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Россияне подбираются все ближе к Днепропетровщине: карта и последние новости с фронта

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
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Автор
Наступление РФ на Новопавловском направлении Новость обновлена 06 июня 2025, 14:23
Наступление РФ на Новопавловском направлении. Фото Коллаж "Телеграфа"

Российские войска почти дошли до Днепропетровщины

До административной границы Днепропетровской области россиянам осталось преодолеть около двух километров. Враг продолжает настойчиво атаковать украинские рубежи напротив Новопавловки, используя пехотные группы и бронетехнику.

Украинским бойцам критически не хватает ударных дронов и людей для эффективного отпора. Об этом рассказали в проекте DeepState.

Аналитики показали видео с российскими атаками в своем Telegram-канале. Записи сделаны бойцами между Котляровкой и Ореховым – селами Донецкой области рядом с границей Днепропетровщины.

До серой зоны осталось около километра

На видео видно, как FPV-дроны бьют по российским солдатам, которые атакуют наши позиции. Россияне идут группами по 5-7 человек, ездят на бронемашинах и ищут наших бойцов дронами в разрушенных домах. Каждая запись заканчивается попаданием дрона по врагу.

Бойцы 72-й бригады "Черные Запорожцы" рассказали, что ситуация на их участке очень сложная. У россиян достаточно людей и техники они преобладают наших защитников по количеству. Враг нашел слабые места в обороне и давит, чтобы прорваться вперед.

От линии боев под Котляровкой до Днепропетровской области остается примерно 2 километра. В отчете Генштаба ВСУ от 6 июня упоминаются населённые пункты, о которых сообщает DeepState. На Покровском направлении зафиксировали 76 вражеских атак в сутки, что стало самым большим показателем среди всех направлений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия хочет давить на Украину еще с одного направления. Мы рассказывали, что известно о намерениях Москвы.

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#Днепропетровская область #Фронт