Россияне подбираются все ближе к Днепропетровщине: карта и последние новости с фронта

Российские войска почти дошли до Днепропетровщины

До административной границы Днепропетровской области россиянам осталось преодолеть около двух километров. Враг продолжает настойчиво атаковать украинские рубежи напротив Новопавловки, используя пехотные группы и бронетехнику.

Украинским бойцам критически не хватает ударных дронов и людей для эффективного отпора. Об этом рассказали в проекте DeepState.

Аналитики показали видео с российскими атаками в своем Telegram-канале. Записи сделаны бойцами между Котляровкой и Ореховым – селами Донецкой области рядом с границей Днепропетровщины.

До серой зоны осталось около километра

На видео видно, как FPV-дроны бьют по российским солдатам, которые атакуют наши позиции. Россияне идут группами по 5-7 человек, ездят на бронемашинах и ищут наших бойцов дронами в разрушенных домах. Каждая запись заканчивается попаданием дрона по врагу.

Бойцы 72-й бригады "Черные Запорожцы" рассказали, что ситуация на их участке очень сложная. У россиян достаточно людей и техники они преобладают наших защитников по количеству. Враг нашел слабые места в обороне и давит, чтобы прорваться вперед.

От линии боев под Котляровкой до Днепропетровской области остается примерно 2 километра. В отчете Генштаба ВСУ от 6 июня упоминаются населённые пункты, о которых сообщает DeepState. На Покровском направлении зафиксировали 76 вражеских атак в сутки, что стало самым большим показателем среди всех направлений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия хочет давить на Украину еще с одного направления. Мы рассказывали, что известно о намерениях Москвы.